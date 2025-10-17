La contracultura musical argentina acaba de perder a otro de sus referentes: Alejandro Fiori, quien supo ser uno de los mejores guitarristas que tuvo el under patrio en la década de los ochenta. El músico murió el jueves pasado, a los 67 años, pero en la mañana del día siguiente trascendió la noticia. Su hermana Patricia la dio a conocer. Además de recordarlo con cariño, ella sólo se limitó a contar que se trató de “un hecho repentino”, por más que el artista venía padeciendo previamente algunos problemas de salud. Apenas se conoció su partida, el Instituto Nacional de la Música (INAMU) lo despidió en su cuenta de Facebook: “Lamentamos el fallecimiento del músico guitarrista Alejandro Fiori, referente de la música postpunk argentina de la década del 80”.

En sus inicios fue parte de los grupos Canturbe (con ellos grabó en 1980 el disco El vuelo de los olvidados) y Los Móviles, cuya propuesta electrónica cautivó a Daniel Melero, al punto de que en 1984 lo reclutó para Los Encargados. A esto le secundó dos años más tarde su participación en el único disco que legó la banda pionera del electro pop en la Argentina: Silencio, que incluye el éxito “Trátame suavemente” (es de la autoría de Melero, aunque dos años antes la popularizó Soda Stereo en su homónimo disco debut). Admirado por Gustavo Cerati desde esa etapa (es incalculable la cantidad de proyectos para los que Fiori aportó su talento), también de ese repertorio sobresalieron temas como “Sangre en el volcán”, “Orbitando” y “Ni un minuto más”.

Una vez que disolvió la banda para lanzarse como solista, Melero lo llamó para que participara en su primer disco en ese rol, Conga (1993), donde colaboró en las canciones “Entre muros” y “Música lenta”. Sin embargo, mientras era parte de Los Encargados, el violero fue convocado por la banda de post punk Los Pillos, considerada por muchos cultores del género como la versión argentina de The Smiths. Posiblemente por su formato de cuarteto, pero asimismo por la intensidad de esas canciones post dictatoriales. Aparte, Fiori, con su instrumento, supo expandir la melancolía de la voz del grupo, Adrián Yanzó. Con Los Pillos publicó en 1987 el álbum Viajar lejos, devenido con el tiempo en uno de los grandes discos del rock argentino. O más bien del under porteño.

Previo a la salida de ese álbum, Fiori hizo historia cuando Los Pillos le abrió a Siouxsie and The Banshees en el Estadio Obras. No obstante, las tensiones internas hicieron que dejara la banda para sumarse como músico de los shows en vivo de Clap, RH y Diana Nylon. Pero luego volvió a Los Pillos, grupo que siempre sintió su refugio, para hacer un segundo disco de estudio: tan sólo lograron grabar los demos (terminaron siendo parte del disco Antología 1985/1988). La frustrada edición y el contexto socioeconómico incitaron su partida nuevamente. Al año siguiente, formó la agrupación Ángel Destino, y en los 2000 retomó su carrera musical con el proyecto Los Pollos: revisitando el material inédito de Los Pillos al lado de Yanzó. En 2021, sacó su primer disco solista, Hielo, disponible en la plataforma musical digital Bandcamp.

“No hubo un guitarrista igual en las lides del rock argentino”, afirma Gustavo Álvarez Núñez, periodista y músico. “No necesitaba hacer solos ni desplegar por el diapasón acordes disonantes para resaltar su magia. Fue un caso extraño: tuvo todo para ser el ‘guitar heroe’ argentino, pero elecciones personales lo llevaron por otros rumbos”. En tanto el fotógrafo y artista multimedia Caito Lorenzo (autor de la tapa del disco Signos, de Soda Stereo), lo despidió diciendo: “En un momento, y sin entender hasta hoy qué pasó por su cabeza, tomó la decisión de alejarse. Hace unos tres años, nos reencontramos. Pero, a menos de un mes, no quiso verme más. También terminó todo vínculo con las pocas personas que le hablaban. Fue su decisión, y no aceptó ayuda. Lo tuve presente hasta hoy todos los días de mi vida”.