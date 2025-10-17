El CEO de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), Alejandro Díaz, consideró que tras las elecciones del próximo 26 de octubre se comenzarán a develar los "interrogantes" sobre cambios en el Gabinete de Javier Milei y si habrá "ajustes en el plan económico". Fue durante su participación en el 61 Coloquio de IDEA, donde adelantó que el acuerdo comercial con Trump "está próximo a salir".

"Hay expectativa por lo que pueda pasar el 27 de octubre, pero no lo tenemos claro en términos de política macroeconómica y en términos de procesos de obtención de los consensos necesarios para transformar a la Argentina", sostuvo Díaz.

El dirigente opinó que "la perspectiva es que haya una elección razonable en la que el electorado pueda validar la existencia de una transformación, que tiene muchos costos, especialmente en los sectores más vulnerables y, partir de eso, poder establecer un plan para los próximos dos años de la administración del presidente Milei".

Sobre el plan económico consideró que se conocerá si habrá más ajustes, e incluso modificaciones en el staff de ministros, recién luego de los comicios.

"No visualizo un cambio en la pata fiscal", dijo Díaz, y señaló que "en la política monetaria tampoco" evalúa una posibilidad de modificaciones. "La tercera pata es la política cambiaria, donde cualquier cosa que diga es todo una especulación porque no tenemos información al respecto, pero que puede ser continuar con este esquema de bandas o ingresar a un esquema de flotación", concluyó el CEO de la Cámara de Comercio de EE.UU.