La cotidiana tranquilidad de Ciudad Jardín casi no se vio alterada en la tarde-noche del viernes. Vecinos haciendo sus compras, tomando helado o paseando a sus perros por las arboladas calles de la localidad del partido de Tres de Febrero. Apenas unos pocos carteles colgados de los edificios con la leyenda "Fuera Milei" marcaban que el mandatario iba a estar en el centro de esa ciudad protagonizando un acto de campaña.

En la Plaza de los Aviadores (conocida como la plaza del avión por tener en el centro una pequeña aeronave) se había montado un costoso escenario con pantalla gigante incluida. Los libertarios habían invertido plata en ese escenario. Nada improvisado. Allí estaba previsto que hablara el presidente.





Sin embargo, en el Día de La Lealtad, los militantes libertarios no fueron nada leales a Milei, más aun en un partido administrado por un amigo del mandatario e importante dirigente devenido libertario, como Diego Valenzuela.

No había -en un cálculo generoso- más de 500 simpatizantes del presidente, incluido el aparato libertario arriado desde Caseros, cabeza del partido.

Desde temprano, un exagerado batallón de fuerzas de seguridad delimitaron las calles para evitar encontronazos entre libertarios y vecinos de Ciudad Jardín, que mezclaron cantos y pancartas contra Milei y Diego Valenzuela. La confrontación no pasó del intercambio de insultos y algunas corridas.

"Hay más gendarmes que libertarios", se reía una señora encerrada en el corralito que armó Gendarmería en la entrada de la plaza para que los vecinos no pudieran estar cerca del mandatario cuando, como estaba previsto, quisiera llegar al escenario.

Sin embargo, como en otras ciudades del país, la caravana de dos cuadras hasta la plaza que tenía previsto realizar el presidente fue anulada. Desde la organización libertaria evaluaron que no estaba el ambiente como para que el mandatario recorriera el centro de Ciudad Jardín con nutridos grupos de vecinos cantando en su contra y mostrando carteles de rechazo.

Pasadas las 18, llegó Milei. Estaba acompañado por los candidatos Diego Santilli, Karen Reichardt y Patricia Bullrich, además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Estuvieron también el referente de LLA en Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y el armador bonaerense Sebastián Pareja.





Apenas llegó a Ciudad Jardín, arreciaron los cantos contra Milei, su hermana Karina y el profe José Luis Espert. Hubo duelo de hinchadas, separadas por cordones de Gendarmería. Se cantó fuerte -y además las voces se potenciaron mediante el parlante de un vecino- el hit "Alta Coimera", y se corearon consignas como "Vendepatria", "Perro faldero de Trump" y "Traigan al narco de Espert".

En un discurso, que duró cinco minutos, megáfono en mano, Milei volvió a sus repetidas frases de campaña, con el comunismo -igual que su admirado Trump- como vector de sus afirmaciones: "Tenemos la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad o la barbarie comunista de los Kirchner”, exclamó. Asumió que "estamos en un momento duro", pero se atajó con dudosas credenciales: "hay menos inflación, menos pobres, menos indigentes". También, aunque sonó insólito, se refirió al narcotráfico. "Hay menos narcotráfico y también menos inseguridad".

Al final de su discurso, pidió a sus seguidores que "no aflojen y sigan abrazando las ideas de la libertad" y que voten por "el Colo y Karen". Así terminó su breve acto desde la caja de una camioneta, sin caravana y se marchó, como quien sabe hasta donde le da el cuero.

En la Plaza del Avión, un grupo de chicas libertarias se preguntaban cuándo llegaba Milei al pomposo escenario donde desde la pantalla gigante se reproducían imágenes del mandatario. "No, Milei ya se fue hace rato", le contestó a la pasada un hombre mayor. La cara de frustración de la joven fue una síntesis del paso de Milei por Tres de Febrero.

En Ciudad Jardín, como si la pintoresca localidad bonaerense fuese un mar embravecido, Milei apenas pudo mojarse los pies.