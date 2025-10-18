La permanencia de Cristian Fabbiani no se sostiene más en Newell's. El equipo ayer logró mantenerse en partido solo 20 minutos. Se fue el descanso perdiendo 3 a 1 y jugó todo el segundo tiempo sin ninguna ilusión de poder revertir la situación. Se suceden los partidos y el rojinegro acumula presentaciones inaceptables y llevan al club sin dudas a la pelea por la permanencia. El técnico se mantiene por capricho, la dirigencia perdío toda reprentatividad y con cada derrota el club se hunde un poco más en la tabla anual.

Lo único sorpresivo que tuvo el partido es que antes de los diez minutos Newell’s se puso en ventaja. Fue sorpresa porque Argentinos impuso una supremacía sostenida en el juego, como hacen la mayoría de los equipos que enfrentan a la lepra. La diferencia apareció en una gran definición de volea de Herrera, tras imponerse en la puja con al defensor por el espacio.

Pero en el fútbol argentino no hay nada más fácil que hacerle un gol a Newell’s. Todos los rivales le marcaron, a excepción de Atlético Tucumán. Y Argentinos demoró pocos minutos para remontar el marcador. Porcel lo empató con una espectacular pirueta y giro en el área chica y después falló Espinola al despejar un centro y con arco libre la empujó Godoy. El local necesitó 15 minutos para revertir el marcador. Y se dio el gusto Argentinos de ampliar la diferencia en el primer tiempo con un gol de destadada concepción colectiva con tres pases, todos cómodos, en el área para definir frente al arco de Florentín. Otra vez a Newell’s le marcaron tres goles en un tiempo y el rival jugó a lo que quiso. Newell’s, en otro partido más, ni siquiera fue competitivo.

El rojinegro jugó el segundo tiempo por obligación. Su fútbol no despierta en los hinchas la más mínima ilusión. Es muy malo lo que hace el equipo. En realidad, hace todo mal. Y el rival encuentra objetivos cumplidos con lo hecho en la primera parte. El juego perdió todo atractivo y lo que pasó fue para las estadísticas: cambios, expulsión de Banega y nada más. Ya no hay razón alguna para que Fabbiani permanezca en el cargo.

3 Argentinos: Romero; Lozano, Alvarez, Godoy, Prieto; Lescano, Gómez, Florentín, López; Molina, Porcel. DT: Nicolás Diez

1 Newell’s: Espínola; Montero, Salcedo, Cuesta, Luciano; Regiardo, Fernández; Herrera, Maroni, Guch; González. DT: Cristian Fabbiani.

Goles: PT: 8m Herrera (N), 20m Porcel (A), 24m Godoy (A), 43m Florentín (A).

Cambios: ST: Desde el inicio Orozco, Banega y Benedetto por Regiardo, Maroni y Guch (N), 21m Viveros por Porcel (A), Bravo por Prieto (A), Sosa por López (A) y Sosa por Luciano (N), 33m Betancourt por Molina (A), 38m Iñíguez por Herrera (N).

Arbitro: Felipe Viola

Cancha: Argentinos

Expulsado: ST: 36m Banega (N)



