Un aspecto importante de la elección del próximo domingo es cómo se mostrarán los votos. La Libertad Avanza intentará manipular la presentación de los datos para mostrarse como ganadora, aunque pierda: es que el partido de Milei se llama La Libertad Avanza en los 24 distritos del país, mientras que el peronismo se llama Fuerza Patria en sólo 12 distritos, mientras que en las otros usa diferentes nombres, vinculados a liderazgos provinciales. Por esto, Fuerza Patria le solicitará a la Cámara Electoral que en el recuento provisorio, el gobierno difunda solamente los resultados provincia por provincia.

Si el domingo a la noche se dieran a conocer los resultados nacionales, partido por partido, La Libertad Avanza aparecería con una ventaja irreal.

En este sentido, el pedido concreto que los apoderados del peronismo presentarán este lunes es que en la difusión de los resultados, la Dirección Nacional Electoral se abstenga de realizar y propagar cualquier suma nacional de resultados, para evitar equívocos en la opinión pública y mantener la transparencia durante todo el proceso.

Además de esta presentación formal ante la Cámara Electoral, en el peronismo evalúan otras medidas complementarias, como la presentación de amparos ante la Justicia Federal con competencia electoral en las 12 provincias donde Fuerza Patria irá con otros nombres. También están evaluando si hacen una denuncia penal contra la responsable de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landívar.

La alarma se encendió durante el simulacro de transmisión y recuento provisorio de votos que realizó durante el fin de semana la DINE. En las pantallas preparadas para mostrar los resultados del escrutinio provisorio, la Dirección presentó un total consolidado de votos para el cargo de diputados nacionales, es decir una suma nacional de los votos, agrupando las alianzas de acuerdo con su nombre, pero obviando que en 12 provincias el peronismo no se presenta con el sello electoral de Fuerza Patria.