El ­­Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de ­­Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), informó que a partir del próximo lunes 20 de octubre permanecerá cerrada la estación Loria de la Línea A por aproximadamente tres meses, con el objetivo de realizar una serie de intervenciones de infraestructura destinadas a mejorar la experiencia de viaje de los usuarios.

La obra se enmarca en el Plan de Renovación Integral de Estaciones, y suma a la estación Loria a otras ya en proceso de modernización: Río de Janeiro (Línea A), Carlos Gardel y Uruguay (Línea B), Plaza Italia y Agüero (Línea D).

Entre los trabajos previstos se encuentran la impermeabilización de estructuras mediante inyección y tratamiento de juntas; recambio total de pisos; nueva instalación de iluminación de tipo LED; renovación integral de mobiliario en andenes —como bancos, cestos y apoyos isquiáticos—; instalación de señalética actualizada y adaptación con señalización en braille en pasamanos y pórticos.

El proyecto abarcará los accesos, galerías de escaleras (peatonales y mecánicas), vestíbulos y andenes, con el propósito de garantizar una mejor circulación, mayor comodidad, orden y luminosidad en el espacio de la estación.

En esta etapa ya se habían puesto en valor once estaciones: Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A); Pueyrredón y Pasteur-AMIA (Línea B); San Martín (Línea C); Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E). Además, se renovaron trece paradores del ­­Premetro: Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz.

Las obras continuarán posteriormente en Piedras y Congreso (Línea A); Malabia (Línea B); Tribunales (Línea D); y se lanzaron licitaciones para Medrano y Ángel Gallardo (Línea B); Lavalle e Independencia (Línea C); General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).