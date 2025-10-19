En la foto distribuida por el gobierno de Santa Fe, se lo ve al gobernador Pullaro tomar, entre sonrisas, un arma que le entrega un oficial de la policía. “De esta manera, el Gobierno Provincial continúa con el Plan de Reequipamiento de la Fuerza, poniendo a disposición dispositivos de menor letalidad que disparan balas de gas pimienta y polímero”, dice el parte de prensa sobre el “debut” de las armas lanzadoras Byrna en los patrullajes policiales en Rosario. Obviamente que en la foto no podía faltar, sonriente, Gisela Scaglia, la vicegobernadora-candidata a diputada.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.