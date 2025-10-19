Emma Watson reveló por qué tomo distancia de Hollywood. Se refirió a los mandatos de belleza de la industria: “Las expectativas son una locura. Los estándares son imposibles de alcanzar y la vara es cada vez más alta. Estás constantemente en una pesadilla de belleza al estilo Survivor”. Puso la lupa en las imágenes que no reflejan la realidad. “No puedo estar a la altura de cómo me veo en una tapa de revista”, dijo. Al comparar las presiones entre hombres y mujeres, admitió sentir “envidia” de sus colegas varones, quienes “pueden ponerse una remera y salir sin tener que lidiar con todo esto de ser lo suficientemente aceptable para salir en cámara”.