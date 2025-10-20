Pablo Rodríguez Laurta fue detenido en Entre Ríos, horas después de asesinar presuntamente a su expareja Luna Giardina y a la madre de ella, Mariel Zamudio. Se escapaba con el hijo que tuvo con Luna, de 5 años, hacia Uruguay, de donde es oriundo. Laurta es uno de los fundadores de Varones Unidos, organización que niega la violencia de género, asegura que existe una epidemia de falsas denuncias y tiene como referentes estrella a dos argentinos: Agustín Laje y Nicolás Márquez, dos de los principales ideólogos libertarios de la "batalla cultural" que el presidente Javier Milei libra contra el movimiento de mujeres, las personas LGBT y tantos más.



En estas conversación, la filósofa feminista Danila Suárez Tomé hace una lectura de este caso resonante desde una perspectiva que busca ponerlo en contexto. Para Suárez Tomé expresa mucho más que un hecho ultraviolento con trasfondo misógino. Lee la trama subterránea en la que se combinan el backlash --reacción ante el avance de grupos vulnerabilizados-- y una idea de “masculinidad herida” que opera como un articulador en las construcciones identitarias de la nueva derecha, no sólo en Argentina.

Suárez Tomé analiza también la misoginia estructural y los cimientos –que rastrea como mínimo hasta la década del 90 y la caída del muro de Berlín-- de una cruzada contra la perspectiva de género.

Danila Suárez Tomé es filósofa, docente e investigadora argentina, reconocida por su trabajo en filosofía política contemporánea, estudios de género y pensamiento feminista. Es Doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y ha centrado sus investigaciones en el análisis crítico del poder, los discursos conservadores y las transformaciones sociales desde una perspectiva feminista. Es autora de Introducción a la teoría feminista (Nido de vacas, 2022), Simone de Beauvoir: Filósofa de la libertad (Galerna, 2022), Filosofía de la amistad: Experiencia, sentido y valor de nuestro vínculo más libre (Taurus, 2023), entre otros.

--Esta semana, Patricia Bullrich se refirió al tema en una entrevista. Su reflexión sobre los crímenes que presuntamente habría cometido Laurta fue: “El feminismo pisoteó a los hombres y eso generó que la violencia vuelva contra todas las mujeres”. ¿Qué lectura hace de esa frase?

--Es una frase muy reveladora de un discurso de backlash antifeminista y de misoginia. Es un ejemplo de cómo, aun ante hechos claros como un femicidio, algunas figuras reconfiguran la realidad para que encaje con lo que ya creen: que el feminismo es el culpable de todo. Ese enunciado no solo es falso, sino que reproduce la narrativa de que las mujeres, al reclamar derechos o cuestionar roles, “pisotean” a los hombres y por eso merecen castigo. Es una operación de gaslighting misógino: se invierte la víctima y el agresor y se echa la culpa a quien denuncia la violencia.

--¿Cuándo ubica el surgimiento del backlash antifeminista como problema político?

--Aunque el feminismo tiene raíces en la Ilustración y tuvo olas fuertes (sufragistas, segunda ola, etc.), se vuelve un problema central para sectores conservadores sobre todo a partir de 1990, cuando la agenda de género ingresa en la agenda internacional de derechos humanos --por ejemplo en los fotos de 1994 y 1995-- y empieza a considerarse parte del derecho internacional. A partir de ahí, sectores conservadores (religiosos, intelectuales, empresarios, gobernantes) ven la agenda feminista como una intromisión en un campo donde antes no estaba tan presente. Tras la caída del Muro y, con él, del comunismo, la derecha y el conservadurismo redefinen sus enemigos. Al no tener ya el fantasma del comunismo como amenaza central, empiezan a hablar de una “batalla cultural”: la idea es que, si el comunismo es la lucha de clases, ahora la pelea se da en el terreno cultural. El feminismo y el ambientalismo son reinterpretados como expresiones de una conspiración marxista o “marxismo cultural” que busca la dominación por otros medios. Así el feminismo deja de ser visto como un movimiento autónomo por derechos y pasa a ser leído como una fuerza subversiva a combatir.

--¿Qué papel juegan los movimientos masculinistas, entre los que se cuentan grupos como Varones Unidos, en esto?

--El masculinismo es un componente importante del backlash. Existen distintos grupos masculinistas, por ejemplo, aquellos con nombres surgidos en el norte global: los incels (quiere decir: célibes involuntarios), que atribuyen su falta de relaciones sexoafectivas a que el feminismo “quitó” a las mujeres su rol de proveedor sexual y de cuidado; los MGTOW (men going their own way), que deciden no relacionarse con mujeres por miedo a denuncias o problemas; los pick up artists, que explotan inseguridades de mujeres para “ligar”; y agrupaciones que reclaman por derechos de los varones, como padres divorciados que hablan de falsas denuncias. Hay articulaciones internacionales y también adaptaciones locales. Todos comparten una lectura en la que los hombres son transformados en víctimas por el feminismo.

--¿En qué datos se basan pata presentarse como víctimas?

--Dicen por ejemplo que los hombres son los que más se suicidan y mueren en la guerra. Muchas de esas estadísticas son reales en términos numéricos: los hombres participan más en guerras, tienen tasas de suicidio más altas, mueren más en homicidios. Pero la lectura que hacen los masculinistas y algunos grupos conservadores es parcial y distorsionada. El feminismo interpreta esos fenómenos también desde una perspectiva de género: La guerra es un instrumento patriarcal. Los hombres se suicidan más, y eso también tiene que ver con las presiones de género y con la violencia interpares. Con el tener que estar demostrando todo el tiempo si sos o no proveedor o si ganás o no plata, etc. Son todos problemas que el feminismo ve. ¿Los varones mueren más en asesinatos? Sí. ¿Cómo mueren? En manos de otros hombres. Leer esos datos fuera de contexto y presentarlos como prueba de que “los hombres son las verdaderas víctimas” es una estrategia retórica que ignora cómo las estructuras de poder y los roles de género configuran esas realidades.

-¿Puede ser que haya un componente generacional en estas posturas? No estoy tan segura de haber escuchado en generaciones anteriores estos niveles de victimización. El blacklash es al fin y al cabo una reacciones. Y si reacciones, reaccionen frente a fenómenos más o menos recientes...

--Hay un componente generacional, sí. Aunque los movimientos por los derechos de los hombres tienen historia (surgen ya con la primera ola del feminismo), el modo en que hoy operan se relaciona con el clima cultural que se fue formando desde los 90 hacia adelante, y con experiencias vitales de generaciones más jóvenes que crecieron en un contexto donde las ideas feministas y progresistas fueron más visibles. Esa generación puede percibir cambios culturales como pérdidas o ataques, lo que facilita que adopten narrativas de victimización masculina y conspiración del “marxismo cultural”.

--¿Qué relación tiene todo esto con gobiernos o proyectos políticos concretos?

--El giro hacia la “batalla cultural” es estratégico para algunas derechas contemporáneas: cooptan lo popular que todo esto tiene y usan la batalla cultural como eje político. Gobiernos que asumen esa lógica suelen ser hostiles al feminismo, a las disidencias y a las políticas de derechos humanos: desprecio hacia sujetos vulnerables, personas con discapacidad, rechazo a reivindicaciones de género o a políticas de inclusión. Esa hostilidad institucionaliza y amplifica la retórica misógina.

--Volviendo a la frase de Bullrich, esa especie de justificación que da por el accionar de Laurta, ¿es solo un caso de backlash o hay más?

--Es un caso clarísimo de backlash antifeminista y de misoginia. La misoginia funciona como sistema de violencia contra mujeres que se salen del guión patriarcal: cuando el feminismo denuncia que se matan mujeres por ser mujeres, la respuesta misógina consiste en culpabilizar a las propias mujeres, deslegitimarlas, o reducirlas a estereotipos (la mataron por puta, por narco, por andar con dólares). Es una forma de desviar la atención del problema estructural y responsabilizar a las víctimas. De todos modos, también me parece importante mencionar que la misoginia no es exclusiva de los sectores de ultraderecha. En los últimos años también sectores de otros espacios políticos han dicho que el feminismo “se pasó de rosca”, que el activismo ganó demasiado, que la “corrección política” o la “cancelación” vienen del feminismo. Eso es problemático porque muchas veces esas críticas abonan la misma retórica que la derecha utiliza y terminan dejando a las feministas como chivo expiatorio. Además la cancelación no es un fenómeno exclusivo del feminismo: es una dinámica de redes sociales que opera con independencia de la ideología. Se cancela, se doxea, etc., para todos lados...

--¿Cuál es el balance que hace sobre la situación actual del feminismo frente a estos ataques?

--El feminismo está combatiendo en dos frentes: contra la derecha que lo considera disruptivo y destructor de la “socialidad humana”, y contra otros sectores que piden “bajar el volumen” y relativizan las demandas. Mientras tanto siguen asesinando mujeres, persisten desigualdades económicas y sociales, y no siempre hay interlocutores que escuchen. Por eso hay mucha crispación y cansancio en el movimiento: sienten que son atacadas desde todos lados y que, aun así, siguen quedando solas para visibilizar y combatir la violencia de género. El feminismo no es una organización con un plan oculto para “hacer daño”; es un movimiento plural y horizontal que busca igualdad de género y justicia. Hay que sostener la visibilización de los problemas estructurales --los femicidios, la pobreza femenina, la violencia-- y trabajar en políticas públicas, educación en perspectiva de género y redes de contención. También hace falta no caer en la polarización fácil: denunciar el backlash y la misoginia sin darle legitimidad a lecturas distorsionadas, y al mismo tiempo trabajar para que el debate público no sea monopolizado por narrativas que invisibilizan a las víctimas. En resumen: persistir en la lucha por derechos y por transformar lo estructural, porque las medidas simbólicas o las simplificaciones no alcanzan para frenar la violencia ni para resolver las desigualdades.

--¿Qué piensa de esas acusaciones de ‘pasarse tres pueblos’ que vienen de sectores políticos que en otro momento eran aliados?

--Buena parte del progresismo, tanto peronista como de izquierda, los que impulsaron ese discurso, pensaron que la manera de recuperar al electorado que se les había ido era plegándose a un cierto conservadurismo. Y las feministas que quedamos resistiendo, insistíamos: “este no es el camino”. La idea era profundizar, ofrecer otro tipo de propuestas. Y ahora todo eso salta a la vista. Cosas que venimos diciendo hace dos o tres años. En este caso, se ve claramente que la derecha rancia, neoliberal, que está gobernando no solo en el país sino en buena parte del mundo, tiene un componente masculinista y antifeminista que es esencial. No es algo accesorio. Más allá del caso particular, ese antifeminismo y ese masculinismo está en prácticamente todas las decisiones que toman, en la forma en que se comunican, los proyectos que impulsan o los que descartan. Está metido en todo. Esa derecha rancia se construye desde un masculinismo al que ninguna propuesta progresista real, que respete los derechos humanos, podría suscribirse. Es completamente inaceptable. Es un masculinismo violento, que no puede ir de la mano con ninguna política de justicia social o de distribución. Es incompatible.

--Cuando una piensa en la derecha o la ultraderecha, se entiende que ese componente antifeminista está ahí por convicción. Pero el antifeminismo en el campo popular parece moverse según lo que conviene políticamente en cada momento. ¿Qué pasa con la sociedad en ese sentido? ¿Qué tan importante piensa que es este componente antifeminista a la hora de, por ejemplo, votar?

--Creo que depende mucho del contexto. Si hablamos de Argentina, para que podamos decir que el voto antifeminista tuvo peso, hay que mirar ciertos sectores específicos. Por ejemplo, los varones jóvenes, masculinos, que votaron a La Libertad Avanza. Probablemente ahí sí haya un componente antifeminista. No fue el único, ni el determinante en el voto, pero sí fue importante. Por lo que se pudo ver en encuestas y datos, hay una identificación con esa propuesta que les hace lugar a ciertas formas de masculinidad. Estamos hablando de varones a los que el neoliberalismo ya les quitó todo: no tienen promesa de futuro. Y entonces ven al feminismo como eso que les quita lo último que les queda: el poder sobre las mujeres. Entonces, claro que se pliegan a una retórica antifeminista. ¿Qué otra cosa les queda? No tiene solo que ver con el antifeminismo, sino con esta última etapa del capitalismo que les ha quitado todo poder económico. Entonces se agarran de lo poco que pueden: ejercer poder sobre otros, sobre mujeres, sobre personas con discapacidad, sobre los más vulnerabilizados. Ahora bien, el antifeminismo fue un factor en el voto joven masculino, pero no fue el factor determinante. En Argentina, el eje central fue el económico: la inflación, el malestar económico. Además, la victoria de la extrema derecha arrastra muchos votos antiperonistas, incluso de gente que no está de acuerdo con muchas de sus políticas más reaccionarias. Entonces, el antifeminismo es un componente más, importante en ciertos sectores, pero no el único.

--Es decir que antes que un antifeminismo que opera por sí solo, lo que hay es una precarización absoluta de la vida que lleva a buscar responsables, pero no precisamente entre los verdaderos responsables...

--Asistimos a la precarización de las vidas de todos, incluso de esos varones jóvenes enojados, están precarizadas hasta la desesperación. Ahí está el fondo. La justicia, o al menos las primeras barreras del sistema judicial, cuando hay una denuncia por violencia de género, deberían enfocarse en el varón, ver qué le pasa. Vivimos en una sociedad injusta y precarizada. Y ahí es donde aparece el feminismo nuevamente como chivo expiatorio, como el culpable de todos los males. Cuando en realidad, el feminismo nunca tuvo el poder que creen que tiene. Si matan a una mujer cada 30 horas en este país, ¿dónde está ese poder? Ahora bien, ¿Cómo desprecarizamos nuestras vidas? Hacerlo desde una perspectiva feminista implica empezar a pensar la organización social en torno al cuidado. El cuidado de todos: de mujeres, niños, ancianos, varones, todos. Esa es la propuesta del feminismo. No es una guerra de sexos. Es construir sociedades basadas en la certeza de que como seres humanos somos interdependientes, que no podemos progresar ni vivir vidas con sentido de forma aislada. Necesitamos cuidado durante toda nuestra vida. Esa es la propuesta feminista. Y es lo que la derecha insiste en torcer.