Desde Roma

Horacio Pietragalla Corti, hijo de desaparecidos, apropiado y luego restituido por las Abuelas de Plaza de Mayo, exdiputado peronista, estuvo varios días en Roma junto al senador justicialista Oscar Parrilli difundiendo entre políticos y parlamentarios italianos, además de activistas de los Derechos Humanos argentinos, una campaña por “Cristina Libre”, detenida ilegalmente según las pruebas que presentaron. También crearon un Comité Cristina Libre que llevará adelante la difusión de estos hechos en Italia, como ya está sucediendo en otros países del mundo.

Pietragalla, que fue secretario de Derechos Humanos y presidente del Archivo Nacional de la Memoria durante las presidencias de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner respectivamente, en una entrevista con Página 12 habló del futuro de la Argentina.

-Usted que es candidato en las próximas elecciones, ¿cree que los resultados de esas elecciones pueden cambiar la Argentina?

-Básicamente creemos que el resultado positivo puede ser una demostración de que la política que está llevando adelante Milei, tanto económica como en materia de salud pública, de pensiones, etc, están generando una gran hostilidad de parte de una gran parte de la población ante un gobierno deshumanizador. En las elecciones de setiembre pasado en la provincia de Buenos Aires, por lo menos se le puso un freno. Ahora esperamos que sean resultados positivos no solo para ponerle un freno sino para demostrar también al exterior que el pueblo no está apoyando a esta derecha fascista que tenemos hoy. Lamentablemente hay gobiernos similares en varios países del mundo, hay una radicalización de la derecha que sorprende. Esperamos que este 26 de octubre la sociedad salga a votar masivamente y le ponga un freno al gobierno, y que podamos demostrar que Argentina no se transformó en un mundo de derecha.

-Existe una grieta muy grande en la Argentina. Todo es blanco o negro. Hay mucha polarización. Esa grieta no es muy positiva para la sociedad argentina. ¿Usted cree que las elecciones podrían disminuir esas grandes diferencias?

-Hablar de grieta es hablar de la independencia de nuestro país. Cuando nuestro país se independizó de España, hubo una grieta muy grande entre unitarios y federales y el país nunca saldó esa discusión. El tema es saber qué tipo de país queremos hoy para incluir a la gran mayoría de la población. Al peronismo siempre lo meten en una grieta. Pero yo no le tengo miedo a esa palabra. Si la grieta es poder pelear en el sentido común de la sociedad, poder disputar en materia económica, poder generar ciertos debates porque queremos redistribuir la riqueza, bienvenida la grieta.

-¿Cuáles son según usted y su partido, los problemas más graves que debería afrontar hoy la Argentina?

-El problema más grave que tenemos es la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Tenemos que llevar adelante una renegociación, una readecuación de la deuda. El FMI se tiene que hacer cargo del préstamo que le hizo a nuestro país rompiendo con el estatuto del propio Fondo. Todo empezó en el período de Macri y continuó con Milei. Lamentablemente durante el gobierno de Fernández no tuvimos la valentía de renegociar esa deuda y hoy estamos ahorcadísimos y siguen llegando más fondos de organismos internacionales. Y para replantear eso hay que hablar con la sociedad y generar un sentido común de que así Argentina no puede funcionar. Con este tipo de endeudamiento, Argentina no va a salir adelante. No hay un plan todavía, creo que eso se negocia en el contexto del momento. Tenemos dos años para llegar a una elección presidencial. Si llegamos al gobierno habrá que tener bien claro cuáles serían los márgenes más convenientes para la negociación.

-¿Y qué hacer con la población que podría no entender todo esto?

-Lo que hay que generar es más conciencia para que la sociedad sepa que el nuevo gobierno va a tener que plantarse y la sociedad lo debe apoyar. Los que siempre dicen “nos toca sufrir para estar mejor”, es la derecha. Los gobiernos nacionales populares, por el contrario, siempre empiezan, desde el primer momento, tomando medidas para favorecer al pueblo. Y eso se siente. Por ejemplo, dar a los jubilados las medicinas gratis, es una decisión rápida y concreta , una decisión política que tiene un impacto rápido en la sociedad. En estos dos años que faltan para las elecciones, hay que hablar con la sociedad explicándoles que es imposible ir adelante con este endeudamiento y con Cristina presa e ilegalmente proscripta. A partir del 27 de octubre empezará una gran campaña por la libertad de Cristina, para que así la sociedad internacional sepa lo que está pasando en Argentina.

-¿Como fueron los encuentros con políticos italianos que usted y el senador Parrilli hicieron en Roma? ¿Se mostraron interesados en la campaña Cristina Libre?

- Fueron encuentros muy auspiciosos. Los políticos italianos están al tanto del debilitamiento del sistema democrático en Argentina. Pudimos plantear la situación del lawfare (guerra jurídica). Profundizamos los detalles de las arbitrariedades en las distintas instancias judiciales que llevaron a la proscripción de quien fue dos veces Presidenta, Cristina Kirchner.

-¿Sus últimos encuentros en Roma?

-Nos reunimos con el ex ministro de Justicia de Italia, Andrea Orlando. Estaba al tanto de toda la causa judicial Vialidad contra Cristina. También de la derrota electoral del gobierno de Milei en la Provincia de Buenos Aires.

-¿Cuál es su balance de este viaje?

-En Italia dimos el primer paso para generar sentido común en la comunidad internacional. Estamos armando una agenda conjunta de las próximas presentaciones.