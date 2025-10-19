En el final del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1, Franco Colapinto protagonizó una maniobra tan buena como polémica dentro del equipo Alpine, al superar a Pierre Gasly.

Pese a que por radio le pidieron que no supere a su compañero, el argentino se adelantó a Gasly y escaló al 17° puesto, en el que finalizaría la carrera.

Después del GP de Estados Unidos, el argentino habló con los medios y explicó por qué tomó esa determinación.

"Creo que era lo correcto, me tocó a mí dar la posición varias veces", dijo el pilarense al ser consultado por si hubo una segunda conversación con el equipo, ya que la orden llegó una vuelta antes del sorpasso.

Y continuó: "Iba mucho más rápido y creo que él tenía gomas un poco mas viejas. Iba un segundo y pico mas lento, era lo mejor para la situación en la que estábamos; me estaba atacando mucho Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también. Estábamos peleando por los puestos 17 y 18, no tiene sentido discutir por estas cosas".

"Luché con todo, pero fue muy duro con la goma media"

En cuanto a la carrera, que lo tuvo resistiendo con la goma media y paseando por el fondo una vez que paró en boxes -hasta el adelantamiento a su coequiper-, Franco comentó que fue: "Muy difícil, muy larga, mucho calor, mucha degradación de gomas... No tuve ritmo, así que fue dura. Hice un par de sobrepasos buenos, pero son estas carreras que cuando no tenés ritmo no vas para adelante y estás defendiéndote todo el día".

En esa línea, el piloto argentino completó: "Luché con todo, pero fue muy duro con la goma media. Cada vez que me pasaba un auto perdía mucha carga. Cuando cambié, puse unas un poquito mejores y el auto volvió a estar más vivo, tuve el ritmo de Hadjar, de Pierre, encontré más ritmo y me sentí más cómodo con el auto. Fue un día para aprender, como equipo nos costó mucho el fin de semana entre el calor y los baches".