Médica e historiadora, Irene Cutillo ejerció buena parte de su carrera en el Hospital de Niños de La Matanza como tisioneumonóloga y en el Centro Respiratorio de San Justo como directora. También cursó materias y seminarios de la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y, en ese proceso, fue madurando su intención de investigar aspectos ocultos de las dos primeras presidencias de Perón; así surgió su libro Historias Gorilas. Represión en la Argentina durante los años 1943-1955.

Ahora presenta El Chile de antes. Vivencias del Chile de Salvador Allende y su destrucción por Augusto Pinochet (publicado por la editorial Prometeo), una epopeya que toda una generación vivió con pasión y valentía. Este proyecto surgió a partir de charlas ocasionales en una feria barrial de Buenos Aires. La historia familiar llevó a la autora a transitar los años más quijotescos de América; en estas páginas hay relatos de juventud, riesgo y compromiso: una herramienta para trasmitir a las nuevas generaciones la idea de que hubo tiempos más justos.

Se trata, también, de una evocación nostálgica que transmite tiempos de epopeya. La propia autora, que fue protagonista de ese período, reconoce al final del prólogo de este libro que esa memoria -que también incluye la tragedia posterior- provoca un inevitable lagrimeo. "Mejor lagrimear que ese llanto para dentro sintiendo ese dolor, esa angustia que lastima, cuando ahora se recuerda al Chile de antes", escribe Cutillo, y el lector la acompaña en ese sentimiento colectivo.