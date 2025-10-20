David “Lardass” Hogan necesitó de un huevo, aceite de ricino y unos cuantos pasteles de arándanos para vengarse de todos en el pueblo de Castle Rock. En la historia del cine no hay una secuencia de vómitos más emblemática que la de Cuenta conmigo (Rob Reiner, 1986), como tampoco existe un payaso más temible que Pennywise. Ambas figuras surgieron de la mente de Stephen King –de las novelas El cuerpo y Eso- y vuelven a conectar con cualquiera que se apreste a ver It: Bienvenidos a Derry (estreno el 26 de octubre por HBO y HBO Max). Con sus ocho episodios, los chicos desaparecidos, canciones de bubblegum pop, y esa realidad infranqueable para el mundo adulto tendrán aquí una reversión espeluznante. El globo viaja hasta 1962 como precuela seriada que expande el universo de las dos películas dirigidas por Andy Muschietti, producidas junto a su hermana Bárbara.

Al momento del estreno de la primera parte de la saga sobre el maléfico payaso que se alimenta de infantes, los realizadores argentinos habían dicho que la novela presentaba “una parábola sobre el fin de la inocencia”. La serie, entonces, retrocede 27 años a ese 1989. La elección no es casual, primero porque en la obra literaria ya estaba planteado el ciclo de casi tres décadas en las que Pennywise repite su accionar. Y lo del almanaque tampoco es gratuito. ¿Habrá en el imaginario colectivo estadounidense un zeitgeist más ingenuo que el del comienzo de esa década? Así lo creen los showrunners, Jason Fuchs y Brad Caleb Kane. “Derry es como un microcosmos visceral de los Estados Unidos y por extensión de todo el mundo. Hay algo de esa década que se siente mucho más cercano a lo que Stephen King tenía pensado para el mundo de It”, dicen sus productores. Página/12 participó de una conferencia de prensa con el elenco y artífices de la producción.

It: Bienvenidos a Derry escarba lo que hay por debajo de esa imagen idílica, con su topografía llena de bosques, diners y estaciones de servicios impecables. Y quienes mejor conocen esa podredumbre silenciada son el alimento de Pennywise. “La regla que nos pusimos fue la de responder algunas preguntas y hacernos otras. Es como un rompecabezas incompleto con enigmas que estaban en el libro y las películas”, explica Andy Muschietti sobre la intención de retomar esta cosmogonía. Si las películas tuvieron como foco al club de los perdedores y a Pennywise como estrella negra de sus angustias, la serie amplia el rango al pueblo en sí. Derry es la raíz del espanto. Claro que están los inadaptados juveniles, pero esta vez el clown puede tomar forma de buen ciudadano (Billy Skarsgård retoma el rol) y una familia afroamericana de recién llegados –los Hanlon- servirá de guía para la audiencia.

“En el curso de esta historia nos metemos en los interludios de la investigación que Mike Hanlon no llegó a completar y vimos en las películas. El gran incendio de Black Spot o la masacre de Bradley Gang son como exploraciones que iremos serpenteando y alumbrando a lo largo del programa”, dice Andy Muschietti. “Nuestra piedra de Rosetta es muy vasta", dice su hermana Bárbara refiriéndose a la novela. "Es diferente a lo que puede pasar con otros géneros y precuelas, porque justamente aquí está todo para ser explorado. No fue suficiente con las dos películas. No sentimos que lo estemos explotando, simplemente es un nuevo territorio. Hay un gran placer en volver a jugar con esas fichas”. “La novela está llena de esas historias que están sin completar, acá las desarrollamos a partir de nuestro propio marco”, explica su hermano.

El primer signo de interrogación se da a los pocos segundos de iniciado el piloto. Un preadolescente solitario, con un ojo morado y chupete, se coló en una proyección en una sala de cine. Marty quiere escapar de su realidad y del lugar. Para salir de allí hace dedo en una calle a medianoche (“llévame a cualquier lugar”), y quien responde es una típica american family. O al menos eso aparentan. Apenas se crucen los confines de Derry, la entrega regalará la primera de sus inolvidables pesadillas. “Ese niño expresa la inocencia de una manera muy visual. Entendés que algo malo pasó en su vida sin demasiadas explicaciones”, dice Muschietti sobre el personaje que tiene un semejanza con el protagonista de La historia sin fin (Wolfgang Petersen; 1985). “Fue una casualidad no buscada, pero me gusta que lo puedan notar, porque también lo pensé. Hay un montón de detalles que le ayudan al espectador a armar su propio cuadro”, le dice el director a Página/12.

Barbara Muschietti (Imagen: AFP)

A nivel argumental, It: Bienvenidos a Derry funciona como una panorámica con extensiones reconocibles. Además de un nuevo grupo de teenagers marginados, se suma la historia de una planta militar que hace investigaciones secretas, un grupo de afroamericanos segregados en ese pueblo orgullosamente wasp y los nativos americanos que tienen una conexión con ese territorio perturbador. Allí nació el mito del leñador Paul Bunyan y también otro residente que cada 27 años vuelve para saciar su hambre. “Uno de los grandes desafíos pasaba por la aparición de Pennywise. Nos metimos en su mitología y lo vemos de manera distinta. No es la bestia encarnada que ya conocemos... hasta que lo haga. La desmitificamos para volverla más elegante y apropiada”, apuntan sus showrunners.

Entre las múltiples historias que presenta la serie, la de Rose (Kimberly Guerrero) y el General Shaw (James Remar) resulta una de las más entrañables y enigmáticas, en tanto son los únicos adultos que entienden lo que esconden las entrañas de Derry. Por otro lado, el vínculo entre una nativa americana y un hombre duro de la milicia apunta a un ángulo inexplorado en las películas. “1962 es como la combinación exacta del siglo XX para los Estados Unidos. Tenías a Kennedy vivo, el sueño de ir a la Luna, la Guerra Fría. Mi personaje es como el arpón prototípico hecho por las fuerzas armadas, era el primero en responder si la Unión Soviética apretaba el botón rojo. Todos están viviendo bajo ese radar tan especial, por un lado esperanzador y por el otro muy duro. Era una época de gran segregación en el ejército y las barreras empezaban a erosionarse”, dice el actor.

Un detalle. La producción está concebida para dos temporadas más (la segunda sería promediando los ’30 y la última a principios del siglo XX). Y si el payaso es una entidad que se alimenta de los miedos de su contexto, en It: Bienvenidos a Derry las notas sobre la discriminación funcionan de una manera más que elocuente. El matrimonio Hanlon, Hank Grogan y su hija, y el soldado Dick Hallorann saben bien que la lucha por la ley de Derechos Civiles allí es una quimera. De hecho, uno de las anclas de la temporada está relacionada con el gran incendio en el club nocturno al que acudían los soldados negros. “Esto no es Estados Unidos, esto es Derry”, asegura un supremacista blanco en un momento.

Para la actriz Taylour Paige esa frase es crucial. “Esa cita es lo más estadounidense que podés encontrar. Aun hoy, escuchás algo así en cualquier pueblo de los Estados Unidos. ¿Y cuándo en Estados Unidos no tuvimos estos conflictos? Hay esperanza, claro, pero también esta gran sombra que ignoramos permanentemente. Acá tenemos un payaso adicto a matar niños, una entidad horripilante pero que se traslada a todo el pueblo. Sus habitantes son testigos o actores de algo espeluznante y siguen con su vida como si nada. Es la absoluta banalidad del mal”, dice quien interpreta a la esposa recién llegada al pueblo. Para los personajes segregados por cuestiones de raza, el horror no necesita de una máscara sobrenatural. “Cuánto más atrás viajás en la historia, el estadounidense negro promedio tenía una capa más de miedo. En aquellos días, los negros estaban como bajo asalto, y ponerlos en Derry, en el estado de Maine, es como agregar una capa de miedo extra”, apunta el actor Chris Chalk.

El tono visual, dicen los responsables, era inevitable por la compleja ternura de las postales de antaño. “Está lo social, la discriminación, el miedo inminente de la Guerra Fría. Es un lienzo perfecto para el drama y el terror. Desde ahí empezamos a penar a estos personajes que se enfrentan a su miedo más angustiante”, apunta Andy Muschietti. “Es un pequeño pueblo que viene de vivir una gran guerra. Tenemos la belleza estética de la ropa. Y los chicos que, básicamente, eran más chicos, más naifs. Meterse en los ’60 te provee esa diversión”, amplía la productora.

Para los showrunners, una de las cualidades de la serie fue la de traspasar el tono ochentoso de las películas (“Amblinesco” dicen en relación a la productora de Steven Spielberg), para sumergirse de lleno en esta era tan peculiar. “¿Cómo hacemos para que la serie tenga su particularidad por fuera de las películas? Tomemos lo más horroroso de It y profundicemos en eso”, suman los showrunners. Sin embargo, para el director de Mamá y Flash hay un hilo reconocible entre las realizaciones. “No creo que la serie esté tan distanciada de las películas. Dirigí cuatro de los episodios de la serie, incluyendo los dos primeros. Para mí el estilo tiene algo compartido con las películas, pero entiendo que el ambiente de los ’60 es muy diferente al de los ’80. Eso lo hace sentir diferente. Es la ambientación y la idiosincrasia de los personajes. La estructura episódica también cambia el formato. Así que lo narrativo cambia un poco”, opina Muschietti.

Si la primera película de Muschietti tenía una filiación con propuestas audiovisuales como Super 8 (J. J. Abrams, 2011) y Stranger Things, esta vez hay una raigambre con otras como American Graffiti (George Lucas, 1973) o la nunca bien ponderada Amor a colores (Gary Ross, 1998). El fin de la inocencia, sin embargo, aquí no toma la forma de una sátira sino del espanto. Ahí está la revisión sangrienta de Vivir de ilusión (Morton DaCosta, 1962) con la que cierra el primer episodio.

“Ese momento es crucial. El final del primer episodio te deja bien en claro que todos pueden ser víctimas. Te toma realmente por sorpresa”, apuntan los showrunners. Y aunque no lo veamos directamente, Pennywise puede estar a la vuelta de la esquina, detrás de una pantalla de cine, en un supermercado, o debajo de una alcantarilla. “En todos los niños podés notar el desamparo, están solos, tienen que juntarse para poder sobrevivir a lo que les presenta Derry”, cierra Bárbara Muschietti.

Stephen King (Imagen: AFP)

El mundo de Stephen King

Para los conocedores del Macroverse, It: Bienvenidos a Derry funciona como un rizoma sanguinolento de referencias, nombres y citas. “Como mega fans de Stephen King fuimos muy conscientes de las figuras, las entidades y todo lo que se menciona en el libro”, dicen sus showrunners. Así la serie aprovecha varios rincones de la ciudad, que junto a Castle Rock y Jerusalem’s Lot, conforman la santa trinidad geográfica del autor. El personaje de Lilly (Clara Stack) pasará una temporada en el Asilo Juniper Hill y Hank Grogan (Stephen Rider) hará lo propio en la prisión estatal de Shawshank. Lo mismo sucede con Dick Hallorann (Chris Chalk), el hombre con poderes telepáticos de El resplandor, que en la serie tiene un protagonismo trascendental. “Acá está atrapado por su poder, por la ciudad, tiene un deseo de escapar. Es su instinto”, dice el actor.

Un tweet del escritor de 78 años sobre la serie (dijo que es “increíble y atemorizante”) bastó para que aumentara la expectativa antes de su estrreno. “Hacés un programa basado en una de las obras más míticas de Stephen King y le gusta. Es muy gratificante y también atemorizante. Y sabemos que él es muy honesto en relación a las adaptaciones de su obra”, dicen sus showrunners. “No podés tener un mejor compañero que Stephen King. Es muy desafiante y también te recompensa. Significa todo”, sintetiza Bárbara Muschietti.

­­Programados

* Comenzó el rodaje de Cautiva, la producción original de TNT y Flow, que se adentrará en un convento de clausura en pleno siglo XXI. Basada en una historia real, protagonizada por Carolina Kopelioff, Julieta Zylberberg y Lorena Vega, la serie contará con seis episodios y estará dirigida por Paula Hernández (Las siamesas) junto a Jazmín Stuart. Habrá una madre superiora complicada y una mujer en búsqueda de su propia fe y libertad. “Estamos muy entusiasmados con las directoras, el elenco y el equipo que se armó para esta nueva coproducción. Con proyectos como este, seguimos apostando a grandes historias que atraigan a las audiencias por sus personajes, su narración o su representatividad”, señaló Martín Crespo, uno de los responsables para la región de Warner Bros. Discovery .

* La segunda temporada de Las gotas de Dios se estrenará por Apple TV+ a comienzos de enero del próximo año. Drama familiar de origen francés, con acento nipón, multilingüe y ganador ganadora del Premio Emmy Internacional, en donde dos enólogos se disponen a descubrir el origen del mejor vino del mundo. Lo que comienza como la búsqueda de un legado, se convertirá en un viaje por continentes y siglos, desenterrando historias olvidadas, rivalidades ocultas y secretos enterrados durante generaciones. Chin chin por los hermanos Léger.

* Tras el suceso de Monstruo: la historia de Ed Gein, Ryan Murphy le dará lugar a Todo Vale con estreno asegurado por Disney+ para el próximo 4 de noviembre. En este drama, un equipo de abogadas especializadas en divorcios abandona un estudio dominado por hombres para abrir su propio y poderoso bufete. Cual Almodóvar pérfido y hecho en L.A., el productor reúne un elenco con viejas compañeras como Sarah Paulson y Naomi Watts, junto a Glenn Close y Kim Kardashian.

https://www.youtube.com/watch?v=1KnnmPzILWI

El personaje

Molly Wells de Loot (Maya Rudolph). La mujer más rica del mundo sigue con su viaje de autodescubrimiento y su imposibilidad de donar los 87 mil millones de dólares que posee en cuenta bancaria. Podrá estar enamorada de nuevo, quedar perdida en una isla, al frente de una fundación benéfica, pero siempre con las uñas doradas. La rica que lloraba, ahora se divierte. Apple TV+ acaba de estrenar su tercera temporada.

https://www.youtube.com/watch?v=eWnXoC2DQXQ