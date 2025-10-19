En una entrevista, el presidente aseguró que de no asumir en el Ejecutivo el índice de pobreza "hubiera trepado hasta 90 o 95 por ciento". Con la diatriba habitual, Milei se autopercibio como un salvador frente a la "catástrofe social" que atravesaría el país si no fuera por su llegada.

El mandatario insistió que Argentina iba camino a convertirse en el lugar más pobre del mundo. "Sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. O sea, la dirección es la correcta: hay seis millones que salieron de la indigencia", remarcó.

Entre los datos que repasó, señaló que la pobreza actual se ubica en el 30 por ciento, un nivel similar al de 2017, y prometió para mediados del 2026 "no va a haber más inflación".

Las declaraciones del jefe de Estado, a una semana de los comicios legislativos, se contradicen con la realidad: caída del 4,4 por ciento interanual del consumo masivo en septiembre, con alimentos y medicamentos como los rubros más afectados.

Si bajo la pobreza, por qué las grandes mayorías no pueden acceder a los bienes básicos.