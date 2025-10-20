Central le rindió a Miguel Russo el mejor homenaje posible. A una ceremonia emotiva que tuvo promesa de recuerdo eterno para el ex entrenador le siguió un partido donde las dificultades emocionales se impusieron en el primer tiempo. Pero las aptitudes deportivas del equipo de Ariel Holan asomaron en el complemento y Alejo Veliz marcó el gol del triunfo en la única ocasión que tuvo en el área rival. El nueve fue figura por el despliegue, Enzo Giménez entregó razones que lo llevaron a la titularidad y Angel Di María ofreció parte de su genial repertorio. Un triunfo que consolida a los auriazules en su lucha por clasificacar a la Copa Libertadores 2026.

El recuerdo, las cenizas y las lágrimas. El Gigante de Arroyito le ofrendó a Miguel Russo un homenaje que fue mucho más que un minuto de silencio. Los hinchas y jugadores prometieron el recuerdo eterno para el técnico recientemente fallecido. Y con esa angustia en el pecho el equipo, minutos después, debió jugar al fútbol ante Platense. Todos necesitaron tiempo para acomodar las emociones. En las tribunas los hinchas, en el campo de juego los protagonistas.

Una situación que Platense aprovechó haciendo un buen partido. Porque si bien a Central atacar le sale fácil y con solo un centro de Di María es capaz de generar una ocasión de gol, la visita tuvo presencia en el área de Werner y puso en zozobra al arquero canaya. Porque a Central no le salió el juego colectivo. Encontró caminos en las acciones de Campaz. El colombiano fue el más punzante. Pisó el área con pelota el pie y en ambas ocasiones el zurdazo se fue desviado. Losas, por su parte, tuvo buenas reacciones en las pelotas área. Y así el primer tiempo se le fue a Central con su fútbol trabado y un nudo en la garganta latente por las emociones vividas.

En el segundo tiempo, Central tuvo algunos momentos de inspiración. Y en una de ellas llegó al gol en una rápida jugada. Campaz rompió marcas por izquierda, sacó el centro pasado y apareció Enzo Giménez para ganar por detrás de todos y devolver la pelota al área chica, donde se impuso Veliz con paso adelante para superar a Losas con un cabezazo.

El gol no le trajo serenidad a Central. Porque el equipo de Holan no estuvo nunca cómodo en el partido. Una sensación que se debió más al irregular rendimiento propio que a lo que proponía el rival. Es que si bien Platense no estuvo nunca fuera del partido, el gol le quitó impulso a un equipo que se esforzó mucho para no verse superado.

Veliz se impuso en la única pelota que disputó en el área y marcó el gol del triunfo. Suficiente para un delantero que resuelve mucho para Central con su despliegue.

Platense, de igual forma, le añadió tensión al juego porque hasta el final tuvo acciones en el área canaya con pelotas riesgosas. Komar le quitó el remate en el área chica a Schor y los rebotes fueron todos controlados por los auriazules. La victoria tuvo algo de angustia. En verdad el canaya tuvo angustia desde el inicio de la tarde con el recuerdo de Miguel. Pero el final encontró a todos en un abrazo de festejo del cual, sin dudas, ex entrenador participó, aunque ahora desde otro lugar.

1 Central

Werner

Coronel

Mallo

Komar

Sández

Enzo Giménez

Ibarra

Malcorra

Di María

Campaz

Veliz

DT: Ariel Holan

1 Platense

Losas

Saborido

Goñi

Salomón

Barros Schelotto

Picco

Herrera

Mainero

Schor

Zapiola

Martínez

DT: Cristian González

Gol: ST: 5m Veliz (C).

Cambios: ST: 14m Silva por Barros Schelotto y Luna Diale por Zapiola (P), 25m Rodríguez por Martínez (P), 36m Navarro por Campaz (C), 42m Baldasarra por Herrera (P) y Copetti por Enzo Giménez (C), 47m Elordi por Di María y Módica por Veliz (C).

Arbitro: Pablo Echavarría

Cancha: Central