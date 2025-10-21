Cines
ÁNGELO EN EL BOSQUE MÁGICO
Animación. Dir: Vincent Paronnaud, Alexis Ducord. N/A
Cinépolis. Cas: 15.30*, 17.40 h (*solo sáb y dom)
Showcase. Cas: 12.05*, 14.05 h (*solo sáb y dom)
BELÉN
Con Dolores Fonzi, Camila Plaate. Dir: Dolores Fonzi. SAM 13 años
Showcase. Cas: 14.10*, 19.10, 21.40 h (*excepto sáb y dom)
CAMINA O MUERE
Con David Jonsson, Cooper Hoffman. Dir: Francis Lawrence. SAM 16 años
Showcase. Sub: 19.05 h
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO
Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años
Hoyts. 2D Cas: 18.10, 21.40 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.15 h
Showcase. Cas: 16.50 h; Sub; 19.00* h (*excepto jue y mar)
DORA: AVENTURAS MÁGICAS EN EL REINO DE LAS SIRENAS
Animación. ATP
Showcase. Cas: 12.25*, 14.15 h (*solo sáb y dom)
DOWNTON ABBEY: EL GRAN FINAL
Con Matthew Goode, Tuppence Middleton. Dir: Simon Curtis. SAM 13 años
Showcase. Sub: 16.50 h
EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS
Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años
Hoyts. Cas: 19.40, 22.40 h
Las Tipas. 2D.4D Cas: 18.30, 21.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 18.00, 21.00 h
Showcase. Cas: 13.55, 16.45, 19.40, 22.30 h; Sub: 16.30*, 19.25** h (*excepto sáb y dom) (**solo sáb y dom)
EL MAGO DE OZ (1939)
Con Judy Garland , Frank Morgan. ATP
Nuevo Monumental. Cas: 19.00 h
Showcase. Cas: Jue y mar, 19.55 h; Sub: Sáb y dom, 14.10 h;
EL RETORNO
Con Sebastian D'Aquino, Gabriel Gallicchio. Dir: Marcela Luchetta. SAM 13 años
Nuevo Monumental. Cas: 17.40 h
ESPEJOS N° 3
Con Paula Beer, Barbara Auer. Dir: Christian Petzold. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 19.40, 22.00* h (*solo vie y sáb)
F1: LA PELÍCULA
Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley
Las Tipas. Sub: 15.30, 21.20 h
FRANKIE Y LOS MONSTRUOS
Animación. ATP
Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.00 h
Cinépolis. Cas: 15.10*, 17.20 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 15.15, 17.30 h
Las Tipas. Cas: 15.40, 17.40, 19.40 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.00 h
Showcase. Cas: 12.40*, 15.00, 17.05 h (*solo sáb y dom)
HOMO ARGENTUM
Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13
Cinépolis. Cas: 22.00 h
Hoyts. Cas: 20.00 h
Las Tipas. Cas: 16.30, 18.40, 21.00 h
Nuevo MonumentaI. Cas: 15.40 h
Showcase. Cas: 12.00*, 14.15, 16.25, 19.20, 21.55 h (*solo sáb y dom)
LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY
Con Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig. Dir: Ryan Crego. ATP
Hoyts. Cas: 15.40 h; Sáb y dom: 14.40, 16.50 h
Las Tipas. Cas: 14.40, 16.50 h
Showcase. Cas. 12.15*, 14.30, 16.40 h (*solo sáb y dom)
LAGO ESCONDIDO
Documental. Dir: Camilo Gómez Montero.
CineClú (Corrientes 450). Mié, 19.00 h
LA HERMANASTRA FEA
Con Lea Myren, Ane Dahl Torp. Dir: Emilie Blichfeldt. SAM 16 años
Hoyts. Cas: 14.40*, 22.30 h (*solo sáb y dom)
Las Tipas: Cas: 21.40 h
Showcase. Sub: 22.20
LA MÁQUINA: THE SMASHING MACHINE
Con Dwayne Johnson, Emily Blunt. Dir: Benny Safdie. SAM 16 años
Showcase. Sub: 22.25 h
LA PRINCESA MONONOKE
Animé. Dir: Hayao Miyazaki. SAM 13 años
Cinépolis. Sub: 20.00 h
Hoyts. 17.15 h
Nuevo Monumental. Sub: 19.25 h
Showcase. Sub: 16.30*, 19.25** (*solo sáb y dom) (** solo jue, vie, lun, mar, mié )
LA TORTUGA ROJA
Animación. Dir: Michael Dudok de Wit. ATP
Nuevo Monumental. Cas: 17.00 h
Showcase. Cas: 12.25*, 20.15** h (*solo sáb y dom) (**no se emite mié)
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 años
Las Tipas. Cas: 16.20, 18.50 h
LOCAMENTE
Con Edoardo Leo, Pilar Fogliati. Dir: Paolo Genovese. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 15.20, 17.30, 19.40, 22.00* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 15.00*, 17.30, 19.45 h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. Sub: 19.00, 21.10 h
Showcase. Sub: 12.30*, 14.50, 19.45, 22.00 h (*solo sáb y dom)
LOCAS MARGARITAS
Dir: Vera Chytilová. Checoslovaquia, 1966.
Cine Club Rosario (España 401). Mañana, 20.00 h
LOS EXTRAÑOS: CAPÍTULO II
Con Madelaine Petsch, Richard Brake. Dir: Renny Harlin. SAM 13 años
Nuevo Monumental. Cas: 22.10 h
LOS TIPOS MALOS 2
Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP
Las Tipas. 3D Cas: 15.00, 17.10, 19.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 14.30 h
MASCOTAS AL RESCATE
Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP
Cinépolis. Cas: 14.00*, 16.00, 18.05 h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. Cas: 14.20 h
MENTE MAESTRA
Con Josh O'Connor, Alana Haim. Dir: Kelly Reichardt. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.30, 20.00, 22.30 h
Cinépolis. Sub: 22.50 h
Showcase. Sub: 14.35, 22.25 h
MITSKI: THE LAND
Película/concierto. SAM 13 años
Showcase. Sub: Mié, 20.00 h
NE ZHA 2: EL RENACER DEL ALMA
Fantasía. Dir: Yu Yang. ATP
Nuevo Monumental. Cas: 15.30 h
OTRO VIERNES DE LOCOS
Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP
Showcase. Cas: 17.10 h
TELÉFONO NEGRO 2
Con Ethan Hawke, Mason Thames. Dir: Scott Derrickson. SAM 16 años
Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.20 h; Sub: 20.00, 22.30* h. (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 14.10*, 14.45*, 16.40, 17.30, 19.15, 20.10, 22.45 h; Sub: 22.00 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 14.40*, 15.10, 16.30, 17.45, 19.15, 20.20, 22.00, 23.00 h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. 2D Atmos Cas: 15.50, 18.15, 20.40 h; Sub: 21.50 h
Nuevo Monumental. Cas: 17.20, 19.40, 22.00 h; Sub: 21.00 h
Showcase. Cas: 12.00*, 14.25, 17.00, 19.15, 19.35, 21.50 h; Sub: 12.20*, 14.45, 17.20, 20.00, 22.35 h (*solo sáb y dom)
TRON: ARES
Con Jared Leto, Greta Lee. Dir: Joachim Ronning. ATP c/Ley
Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.10*, 17.50, 19.30, 22.15 h; 2D Cas: 20.10, 22.50 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. DBOX.3D y 3D Cas: 15.10, 17.40 h; DBOX 2D y 2D Cas: 20.20, 23.00 h
Las Tipas. 4D Cas 17.00 h; 4D.3D Atmos Cas: 14.30, 19.30; Sub: 22.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 18.30, 21.30 h
Showcase. 3D Cas: 14.00, 16.35 h; 2D Cas: 14.20, 16.55, 19.30, 22.15 h; Sub: 12.05*, 14.40, 17.15, 19.50, 22.40 h (*solo sáb y dom)
UNA BATALLA TRAS OTRA
Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn. Dir: Paul Thomas Anderson. SAM 16
Hoyts. Cas: 19.40, 22.40 h
Nuevo Monumental. Sub: 20.20 h
Showcase. Sub: 16.00, 19.20, 21.45, 22.40 h
Música
BEATMEMO PUB
Oroño 107 bis
Hotel Calamaro. Hoy, 20.30 h
Anam Keltoi. Fusión de música y cultura de los pueblos celtas. Mié, 20.30 h
New Beats Electro. Jue, 20.30 h
Ilustrasonico. Dom, 20.30 h
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Coty Hernández. Dom 26 de oct, a las 21 h
LA COMEDIA
Mitre 958
Concierto de los Ensambles de la Escuela Municipal de Música. Los Ensambles de Tango, Percusión, Jazz e Interpretación de canción popular de la Escuela Municipal de Música Juan Bautista Massa ofrecen un concierto de diferentes géneros y estilos musicales. Mié 29 de oct, a las 19 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
Lichi. Mié 22 de oct, a las 20 h (Gratis)
Áurico presenta su homenaje a La Máquina de Hacer Pájaros. Jue 23 de oct, a las 20 (Teatro)
Carlos Casazza Cuarteto. Petit Jazz. Jue 23 de oct, a las 20 h (Petit Salón)
Ana Suñé grupo presenta su disco «Para sanar». Vie 24 oct, a las 21 h (Gran Salón)
Leo Maiello presenta «Te quiero, hasta ahí». Sáb 25 oct, a las 21 h (Teatro)
EL CÍRCULO
Laprida y Mendoza
Pablo Juárez. Presenta su disco Solo canciones (BlueArt Records, 2025). Mar 28 oct, 20.30h
Teatro
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Dady. Monólogos. Vie 24 de oct, a las 21 h
Salud, Moldavsky y amor. Vie 31 de oct, a las 21.30 h
Cyrano. Una historia de amor que desafía las apariencias. La de un hombre noble y valiente, aunque acomplejado por su enorme nariz, perdidamente enamorado de su prima Roxane. Con Gabriel Goity. Dir: Willy Landin. Vie 7 y sáb 8 de nov, a las 20.30 h
CASA DE CULTURA BARRIO ALVEAR
Lett 4253
Ota. Teatro para bebés. Narra la historia de una tortuga grandota llamada OTA que busca su casa en las profundidades del mar. Mié 29 de oct, a las 10 h.
CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA
Sarmiento y el río
Escritor fracasado. Una adaptación del libro de Roberto Arlt escrita por Marilu Marini y Diego Velázquez, quien también es el intérprete. Sáb 1 de nov, a las 21 h
Ta chapita. De la compañía Urraka. Una obra para toda la familia, hecha con objetos reciclados donde el humor, la música y el asombro nos transportan a un mundo donde todo puede suceder. Dom 16 de nov, a las 17 h
EL CÍRCULO
Laprida y Mendoza
La viuda alegre. Jue 23 y sáb. 25 de oct, a las 20 h
EMPLEADOS DE COMERCIO
Corrientes 450
Historias Bravas. Un grupo de personajes abre las puertas a relatos intensos, desopilantes y profundamente humanos. Cada historia es una ventana a nuestras propias luces y sombras. Dir: Cristian Gato Molina. Vie 24 de oct, a las 21 h
LA COMEDIA
Mitre 958
Pintando a Berni. Obra de teatro lúdica y musical para toda la familia. Se cruzan Antonio Berni, el pintor ya adulto, Antonietto, él mismo en su infancia, sus amigos y amigas, su abuela, sus juegos y curiosidades, y también, personajes de su universo, como Juanito Laguna y Ramona Montiel. Dir: Nicolás Cefarelli. Sáb 25 de oct, a las 17 h
Festival de Artes Escénicas El Cruce. Se presentan las obras Living Comedor (danza teatro), dirigida por Andrea Ramos; Velar la noche (biodrama-danza teatro) de Sofia Galliano y Gabi Parigi; PAR (danza contemporánea) de Ana Varela y Rut Pellerano y Que haya insistencia (danza contemporánea) de la compañía Una Constante. Del jueves 30 de oct al sáb 1º de nov.
Othelo (termina mal). Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare en una puesta en escena totalmente despojada de realismo cotidiano. Dir: Gabriel Chamé Buendia. Vie 21 de nov, a las 21 h
LA MORADA
San Martín 771. P.A.
La hija sin cabeza. Actúan Paula Luraschi, Sol Falcón y Ornella Rossi. De Paula Luraschi. Dirección: Luciana Di Pietro. Sábados de oct, a las 21 h.
LA ORILLA INFINITA
Colón 2148
La rota madre que te parió. Una madre, dos hijas, y una relación atravesada por el abandono y las expectativas. Dramaturgia y dirección: Gustavo Guirado. Actúan Claudia Schujman, Anahí González Gras y Natalia Álvarez Dean. Los viernes de octubre, a las 21 h
Presidente Schreber. Obra que está sustentada en los procesos internos y condiciones de búsqueda e investigación desarrolladas en las Máquinas Teatrales, o Máquinas de Improvisar, sistema creado por el maestro, actor, director y dramaturgo: Pompeyo Audivert. Los sáb de octubre, a las 21 h.
Vittorino Pacheco. Una historia de amor y fracasoen clave grotesca. Una propuesta simbólica, desgarrada y profundamente poética. Dir: Gustavo Di Pinto. Los dom de octubre, a las 20 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
Vu, Teatro de Objetos. Vie 24 oct, 19 h (Petit Salón)
TEATRO DEL RAYO
Salta 2991
Comando geronte. Actúan Evangelina Bruno y Tito Gómez. Dirección: Miguel Franchi. Asistencia de Dirección: Soledad Hernández. Compañía Eternos debutantes. Sábados de oct, a las 21 h.
Todo terminará para navidad. Sesenta y seis minutos antes de Nochebuena… Una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas comunicantes presentan el estado actual de una sociedad signada por el absurdo, la locura, el pensamiento errático y la indiferencia. Vie 24 y 31 de oct, a las 21 h
TEATRO DE LA MANZANA
San Juan 1950
Habitación 3. Tres obras breves que transcurren en un mismo escenario. 𝗔𝗽𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝗽𝘀𝗶𝘀: Eva Ricart y German Lucatti. Dir. Sofía Di Palma. 𝗔𝗹𝘁𝗼 𝘃𝗶𝗮𝗷𝗲 𝗮𝗺𝗶𝗴𝗮: Ariana Favaretto y Camila Hidalgo Solis Dir. Sofía Di Palma. 𝗧𝗲 𝗲𝘀𝗰𝘂𝗰𝗵𝗼 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝗰𝗼 𝗹𝗲𝗷𝗼𝘀: Sofia Di Palma. Dir. Sandra Majic. Sáb 25 de octubre, 21 hs.
TEATRO MATEO BOOZ
San Lorenzo 2243
Escenario: El Desconcierto. Rodolfo, el aclamado director responsable de los musicales y espectáculos más ovacionados de la ciudad, se enfrenta a un desafío inesperado que amenaza con desestabilizarlo por completo. Sáb 25 de oct, a las 20.30 h