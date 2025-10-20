En 27 noches, Daniel Hendler lleva a la pantalla un historia sobre salud mental, vejez y contradicciones. Pone en la pantalla de Netflix una adaptación del libro homónimo de Natalia Zito, un relato de no ficción que reconstruye el caso de la artista Natalia Kohen, quien en 2005 fue internada en contra de su voluntad en un neuropsiquiátrico por la fuerza por sus hijos, un caso clave para impulsar la actual Ley de Salud Mental, aprobada en 2010. Y lo hace con humor, con crítica y una mirada siempre un poco corrida de eje.

“La imparcialidad es una aspiración, un ideal, que no es posible en su totalidad. Pero que sí, el intento, vale. Si lo llevo a una posible búsqueda mía, tiene que ver con ciertos balances de tratar de poner las cosas en contradicción”, dijo el actor y director en una entrevista con Taty Almeida en la 750.

Así, sobre la construcción que llevó del libro a la pantalla, dijo que no se considera imparcial. "Pero cuando uno hace una película, se tiene que cuestionar todo el tiempo sus posiciones y certezas. Es necesario cuestionarnos. Si bien ahí no aparece la imparcialidad, aparece un intento de ser abiertos”, reflexionó.

“Yo te puedo decir que había una tentación de poner un villano que era un neuropsiquiatra (que en la realidad es el propio diputado Facundo Manes). Era divertido tratarlo como villano. Pero cuando empieza a ver distintas aristas, uno empieza a comprometerse un poco más con cada uno”, afirmó.

Tras lo que añadió: “Y esa tentación finalmente fue dejada un poco a un lado para darle más humanidad. Sacar esta cuestión de los buenos y los malos y generar una historia más compleja. Porque se pone el foco en Marta Hoffman (nombre de ficción de Natalia) y en ese borde impreciso nos metemos”.

“Yo creo que la historia real arroja un caso complejo, interesante. Me parece que ahí la temática fuerte de la película tiene que ver con el paso del tiempo, con la salud mental, con ese borde que establece que algunos quedan afuera y otros dentro de la sociedad”, añadió, en tanto, sobre una historia que es mucho más que la anécdota.

Para Hendler, el tema plantea la multidimensionalidad que debería tener una película. “Intentamos que la comedia aparezca por sí sola en el momento en el que uno le quita solemnidad al asunto. Era atractivo agarrarse del tema y hacer una película más de agenda, pero nos fuimos por la humanidad de los personajes”, añadió.

Luego, dijo: “Y la historia es un marco y no una bandera que queríamos alzar. La comedia es que el humor aparezca en cada resquicio. Que veamos con humor hasta las cosas más duras, más trágicas”.

Al finalizar la entrevista, Hendler afirmó: “Hay algo también que a todos nos cuesta. Porque uno tiende a abuelizar a los viejos, a verlos como que ya no forman parte del núcleo vivo de la sociedad. Me parece que ahí se le quita a los viejos, a los adultos mayores, la posibilidad de estar vivos y peleando con sus contradicciones y se los destecnologiza, se los deserotiza”.

“En el caso de la película, es un caso de una persona que fuera de época decide revertir eso y hacer uso de su vitalidad y conectar con su deseo. Me parece que se conjugan cuestiones interesantes, serias, con otras que son la vida misma y lo llena de contradicciones que está”, añadió.

Tras lo que finalizó: “La contradicción es el humor, el correr algo de eje, mirarlo de otro lado. Y nosotros tenemos el compromiso de siempre correr la mirada e invitar al espectador a mirar las cosas desde un ángulo levemente diferente”.