MIRÁ QUÉ VIVOS ► La Bomba de Tiempo sumó invitados como Wos y Evlay para su EP Vivo Berlín, grabado en directo durante su gira por Alemania ► Silvina Moreno metió a León Gieco, Santi Celli y Sol Mihanovich en el Teatro Coliseo para su disco 10 años en vivo ► Cindy Cats convocó a Nahuel Pennisi, Tiago PZK, Benjamín Amadeo y David Lebon para En vivo volumen I ► Y también salieron registros en directo de Manu Torres (Saliendo del modelo, grabado en C Art Media) y de Gainza (En vivo en Aldea Records, con versiones de su disco Pronto llegaremos).

FESTIVALIPSIS ► Continúa en el Malba la 12ª edición de Asterisco, el Festival Internacional de Cine LGBTIQ+, que retoma proyecciones el jueves 23/10 con Amantes en el cielo, de Fermín de la Serna + A metros de distancia, de Tadeo Pestaña Caro y cortos españoles, sigue el viernes 24/10 con Amor trava, de Lucrecia Mastrangelo + El mendigo chupapijas, de Pablo Pérez + selección de cortos, y termina el sábado 25/10 con Bombacha, de Belén Asad + Miss Carbón, de Agustina Macri ► Mientras que en la Biblioteca del Congreso de la Nación llegan las últimas funciones del Festival de Cine Inusual de Buenos Aires, este martes 21/10 con Sacha Guitarra, los misterios del monte, de Eduardo Poli y Daniel González + Olivia y las sombras, de Mario Savanco (desde las 17).

ESTAMOS EN OBRAS ► El origen de traumas y deseos motiva Fantasía para Iván, de Lucía Collini (viernes a las 20, Método Kairós) ► La maternidad en plan ópera punk agita Obra madre, de Popen (sábado 18/10 a las 21, Margarita Xirgu) ► Y una performance de cuerpos encerrados y miedo da forma a Intimidad de lo común, de Silvio Lang (sábado 18/10 a las 20.30, Nos en Vera).

PANTALLAZOS ► El Ciclo Panorama de documentales argentinos copa la Biblioteca del Congreso con proyecciones, siempre a las 18.30, de Italpark - Un regreso a la fábrica de sueños, sobre el mítico parque de diversiones porteño (23/10), de Cenizas y diamantes, la historia de Don Cornelio y la Zona (28/10), y de El documental del 10, sobre el impacto de Diego Maradona en la vida de más de 40 artistas ► Además, el docu Caravana, de Martín Parlato (BBC), cuenta cómo se convirtió Argentina en un país libre de elefantes en cautiverio.

HACELA SIMPLE ► El final de septiembre trajo nuevas canciones de Los Cafres ("Las preguntas"), Juana Molina ("Siestas ahí"), Maggie Cullen + Pachi Herrera ("Ay, carnaval"), Mi Amigo Invencible + Zoe Gotusso ("Rayo de sol"), Usted Señalemelo ("No puedo dejar"), Micaela Basadoni ("Bandas de rock"), Mag + Marttein ("Bullicio"), Juli Obregón ("Una trampa"), Nahuel Roht ("No me traigan más pa'l centro"), Fransia ("A veces"), Chornys + Chino y su Gala ("Palabras de amor"), Final de Temporada ("Donde las flores florezcan"), Yaka ("Lo que nos queda"), Nico Sorín + Solimano ("Wake Up"), Magdalena Vitale ("Supe"), Julie Aiello ("Rutina") y Roverano ("Hybris").





