Un joven de 28 años debió ser internado en coma inducido este domingo, tras sufrir una brutal golpiza a la salida de un boliche en la provincia de Salta. Según denunció su familia, los protagonistas del ataque serían jugadores de fútbol del Club Aviación de Orán.

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo, cuando el joven, Jorge Luis Morales, salía del boliche Jet Set y fue abordado por un grupo de hombres que, sin mediar palabras, comenzaron a golpearlo.

Según quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona, Morales fue atacado de espaldas, lo que hizo que se caiga al pavimento golpeando su cabeza contra el cordón.

"Lo atacaron a traición"

“Mi hijo no peleó, lo atacaron a traición. Se cayó y empezó a convulsionar”, relató su madre Elizabeth, quien aseguró que los atacantes habían sido expulsados del boliche previamente por personal de seguridad porque habían generado disturbios.

Tras el ataque, el joven fue internado en el Hospital San Vicente de Paul. Actualmente se encuentra en terapia intensiva, entubado y sedado, con diagnóstico reservado: “Tiene sangre en la cabeza y golpes en el cráneo. Está muy grave”, detalló Elizabeth.

“Quiero recordar lo que pasó con Fernando (Báez Sosa). A mi hijo también lo atacaron en grupo, sin darle la oportunidad de defenderse. Fue un acto de cobardía total”, denunció la mujer.

El caso está en manos de la Fiscalía Penal N° 1 de Orán, que según afirmó la madre de la víctima ya logró identificar a los atacantes.

Seguí leyendo: