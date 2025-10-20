El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires difundió el llamado a licitación pública nacional e internacional para la ejecución de la obra de la línea F de subte, que unirá los barrios porteños de Barracas y Palermo.

Los trabajos abarcarán la construcción de 12 estaciones, las cuales se conectarán con las seis líneas de la red y dos ferrocarriles, al tiempo que contarán con una inversión de US$1.350 millones.

Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Santa Fe/Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón/Hospital Rivadavia, Parque Las Heras/Coronel Díaz, Plaza Italia/Ecoparque y Pacífico serán las paradas que se realizarán en el marco de esta obra.

A su vez, el trayecto tendrá una extensión de 9,8 kilómetros y los pasajeros podrán acceder a las formaciones del tren Roca, en Constitución, y San Martín, en Palermo, a raíz de que se facilitará el traslado norte-sur y se descongestionará la cantidad de usuarios en la Línea C.

Tras el llamado a licitación nacional e internacional -ya se cuentan con varios interesados- los trabajos iniciarán en 2026.

“La construcción de la línea F es un gran salto de calidad en la transformación que estamos haciendo, como lo hicimos con el Metrobus y el Paseo del Bajo”, manifestó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

De acuerdo a estimaciones oficiales, la Línea F transportará a más de 300 mil pasajeros diarios, mientras que será una línea moderna, equipada con la última tecnología en materia de sistema de señales y coches 0 km con aire acondicionado y sistema de seguridad avanzadas.