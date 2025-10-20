En el Día de la Madre, miles de mujeres lo festejaron sin regalo y sin descanso: “Son jefas de hogar, cuidadoras, trabajadoras. Son las que crían solas. Y sostienen la vida sin red”, alertaron desde el colectivo Las que cuentan, que junto con Fundación Ses difundieron el informe “Una radiografía de la monomarentalidad en Argentina”, donde advierten que la deuda alimentaria --de progenitores que no cumplen con su responsabilidad parental-- es estructural: “las cuotas alimentarias no percibidas equivalen al 2,7% del PBI”, señaló a Página 12 la economista Eva Sacco, integrante de Las que cuentan.

En el informe enumeran una serie de datos que dan cuenta de la gravedad del problema:

● El 26% de los hogares con niñes son monomarentales.

● Más del 85% de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres.

● Solo el 36% recibe algún aporte del progenitor.

● El 36,8% no percibe ningún ingreso destinado a la crianza: ni estatal ni familiar.

● La AUH es el único sostén en miles de hogares, pero no alcanza.

“Los mayores niveles de incumplimientos se dan en los dos extremos: en los más bajos por insuficiencia de ingresos y registración, pero también en los más altos. En el deciles 10 de ingresos, el 90 por ciento de los padres incumple. El retiro económico funciona como castigo simbólico”, alertó Sacco. En ese sentido, señaló que a través de la AUH, “el Estado llega más que muchos padres, pero sigue llegando tarde”.

“La cuota alimentaria no es ayuda, es lo justo”, indicó. Desde las organizaciones reclaman una serie de medidas entre ellas, un Fondo Nacional de Garantía Alimentaria, patrocinio legal gratuito para poder llevar adelante los reclamos por incumplimiento alimentario; el reconocimiento del burnout materno como problema de salud colectiva. “Basta de varones ausentes como norma”, dijo la economista a este diario.

Las que cuentan es una iniciativa colectiva de economistas, abogadas, comunicadoras, docentes y activistas que buscan mostrar que la economía no es neutral, y alertar sobre sus efectos sobre la vida de las mujeres.

La magnitud de la problemática del no pago alimentario de parte de padres que se desentienden de la crianza de sus hijos e hijas es “tan grande” y “tan extendida”, que “tenemos que visibilizarla, y mostrar que no un tema de derecho privado, del ámbito familiar. Se trata de un problema estructural, donde hay una justicia y un Estado que no funciona, para asegurar el derecho alimentario de niños, niñas y adolescentes, y eso sobrecarga a los hogares monomarentales, porque si el padre está ausente, es la madre la que cubre”, describió Sacco. Entonces, agregó, lo que se requieren son políticas públicas. Entre otros reclamos, proponen que el Estado se haga cargo de cubrir una parte de la canasta de crianza, automáticamente cuando el progenitor no cumple, y que se le vaya generando una deuda a ese progenitor con el Estado, y que se tenga que liquidar como cuando se tiene una deuda por impuesto municipal o con la AFIP. “El hecho de que los progenitores se corran de su responsabilidad hace que el Estado se sobrecargue de muchas maneras, pero una de las formas es que las madres, que claramente no pueden con todo, sobrecargan al Estado demandando más ayudas, en el servicio público por ejemplo de la salud, cuando el padre no quiere dar la obra social o pagar una prepaga”, explicó Sacco.