El triunfo ante Platense, décimo sexto del año, dejó a Central consolidado en la tabla anual y de cara a un futuro 2026 donde se le abren las puertas a la pelea por nuevos títulos. Al equipo de Ariel Holan le quedan por definir 12 puntos y con obtener una victoria en Junín el viernes ante Sarmiento clasificará a la Libertadores del próximo año y a la disputa de la Supercopa Internacional, título que definirá con el campeón del Trofeo de Campeones, que se dirime entre al campeón del Apertura (Platense) con el campeón del presente Clausura.

Los números de Central a lo largo del año son sorprendentes. Es el equipo con más triunfos (16) y el que menos perdió (1) y único invicto del Clausura. Por eso lidera con comodidad la tabla anual y más allá de que es candidato al título en el presente torneo por su extraordinario presente, el año que viene se anticipa con chances de sumar un nuevo título para Arroyito.

Quedan por jugar tres fechas y Central (59 puntos) en la tabla anual le saca a River (52), el segundo, siete puntos. Los canayas tienen pendiente el segundo tiempo con Samiento en Junín. Este partido está igualado sin goles. Y en caso de imponerse el canaya trepará a los 62 puntos, siendo inalcanzable para los millonarios. Así Central se convertirá en el mejor equipo del año y como premio clasificará a disputar la Supercopa Internacional, el año que viene en sede y país a cofirmar. Este torneo se juega en el exterior y enfrenta al líder de la tabla anual con el ganador del Trofeo de Campeones que enfrentará a los dos campeones que tendrá el año en Liga Profesional.

Si Central no le gana el viernes a Sarmiento deberá permencer en la pelea, aunque con clara ventaja aún sobre los millonarios. La agenda del equipo de Holan en la última tres fechas de la zona de grupo es con Instituto de visitante, San Lorenzo de local e Independiente de visitante.

Con el objetivo puesto en el partido con Sarmiento del próximo viernes a las 16 en el Eva Perón, el plantel retoma los entrenamientos esta mañana en Arroyo Seco. Holan no tendrá probablemas para repetir la formación que inició el juego con Platense. Pero el técnico canaya tiene a tres titulares con 4 amarillas acumuladas: Alejo Veliz, Angel Di María y Agustín Sandez serán suspendidos por una fecha si reciben una amonestación más.