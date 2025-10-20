Un nuevo escándalo de financiamiento sacude a La Libertad Avanza en Tierra del Fuego. El diputado provincial Santiago Pauli fue denunciado por exigir a varios de sus asesores que le entregaran el suplemento salarial conocido como “desarraigo”, un monto destinado a cubrir los viáticos de quienes deben trasladarse de Río Grande a Ushuaia. Según los audios filtrados, Pauli pedía que ese dinero se usara para financiar los alquileres y gastos del partido libertario.

“Voy a dar de baja todos los contratos y vamos a poner gente que cobre y nos pase el 100% del desarraigo”, se escucha decir al legislador en uno de los registros. Las grabaciones fueron difundidas luego de que Rolando Correa, puntero y empleado del despacho del candidato a senador Agustín Coto, perdiera su celular, donde guardaba las conversaciones.

En diálogo con Página 12, Correa relató que las exigencias se repetían desde hacía tiempo: “Pauli nos pedía el desarraigo desde hace meses, no empezó este año. Nos decía que ese dinero debía destinarse al partido”. El empleado aseguró que, junto a otros cuatro asesores, entregaban mensualmente el monto del suplemento --que hoy asciende a 500 mil pesos-- para cubrir los gastos partidarios.

“El problema surgió cuando le dije que no podía seguir aportando el 100%. Ahí me respondió que iba a dar de baja todos los contratos y buscar gente nueva para sacarle el total”, detalló Correa.

El denunciante agregó que otras autoridades libertarias estaban al tanto de la maniobra: “Esto lo sabían todos, el presidente, el vicepresidente y el expresidente del partido”.

Correa explicó que desde el entorno de Pauli les pedían no viajar a Ushuaia para las sesiones legislativas, con el argumento de que “era algo administrativo”, pero igual debían entregar el dinero del desarraigo. “Nos decían que ese dinero no era para nosotros, sino para financiar el partido. Nunca me dieron tareas ni me hicieron viajar”, contó el ex empleado, que reveló cómo los fondos destinados a cubrir viáticos terminaban usados para gastos partidarios.

El caso vuelve a poner bajo la lupa a La Libertad Avanza, el espacio que se jacta de “terminar con la casta” y “barrer la corrupción”. Mientras tanto, el diputado Pauli mantiene locales partidarios que --según denuncian sus propios empleados-- se pagan con plata del Estado. Una postal más de la doble vara libertaria: el discurso de la austeridad para los demás, y los privilegios, bien asegurados, para adentro.