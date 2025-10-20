Se cansó de despedirlos, maltratarlos y acusarlos de "kukas". Ahora, Javier Milei sale a reclutar entre los trabajadores del Estado los fiscales que no tiene para las próximas elecciones del 26 de octubre. La directiva bajó desde varios de los funcionarios de primera línea del Ministerio de Capital Humano, que les pidieron en las últimas horas a decenas de empleados públicos de esa cartera que se sumen este domingo a cuidarles los votos a La Libertad Avanza en distintos distritos de CABA y la Provincia de Buenos Aires.

Funcionarios cercanos a la ministra Sandra Pettovello les hicieron llegar a los empleados vía whatsapp y mail un formulario de Google, al que tuvo acceso Página/12, para completen sus datos personales, con domicilio, correo, ministerio y área en la que se desempeñan con el objetivo de sumarlos a fiscalizar el domingo. Desde los gremios del Estado salieron a denunciar que se trata de una extorsión, dado que la mayoría de los trabajadores que quedaron en pie luego de las distintas etapas del plan motosierra van a sus lugares con miedo a ser víctimas de una nueva ola de despidos.

"En una actitud inédita, el Gobierno Nacional circula un Google form entre las y los trabajadores del ministerio para que los estatales lo llenen con sus datos y fiscalicen el domingo para la Libertad Avanza", denunció ATE Capital. "El presidente Milei y la ministra Petovello aprietan ilegalmente a les estatales para que garanticen la elección de su partido", agregaron.

Según pudo saber este diario, cuando los delegados gremiales pusieron el grito en el cielo, y advertidos sobre la trascendencia pública que tendría una denuncia por el estilo, los funcionarios cercanos a la ministra desistieron de seguir convocando a los trabajadores a tener que fiscalizar bajo coacción para LLA.

"Le recordamos al presidente y la ministra que nosotros y nosotras trabajamos para el Estado, no para el Gobierno", les espetaron.

Desde el gremio salieron rápido a remarcar una de las tantas contradicciones de la intentona de Milei y Pettovello de reclutar fiscales entre los empleados públicos. Recordaron el decreto 1084/2024, que prohibió la circulación de imágenes y consignas partidarias o ideológicas en las distintas dependencias del Estado, un acto de censura previa para actividad política en las dependencias públicas. Con esa legislación, por ejemplo, se removieron decenas de imágenes y carteles de Eva Perón que copaban los pasillos de los ministerios.

Pero además, el intento de reclutar fiscales entre los estatales parece una tomada de pelo: según datos de CEPA, el Gobierno había despedido a abril de este año unos 43.778, más del 12 por ciento de la planta total, además de recortar y eliminar decenas de organismos, direcciones y políticas públicas de manera transversal, en prácticamente todos los ministerios. El propio Milei se vanaglorió en su momento de ser el "topo" que iba a "destruir el Estado".

De la mano del ministro Desregulador, Federico Sturzenegger, el Gobierno también humilló a los estatales sometiéndolos este último verano a una suerte de exámenes de idoneidad, para luego completar la faena con el pase a disponibilidad y luego el despido de los trabajadores ya no contratados o tercerizados, sino directamente de los de planta permanente.

La propia Pettovello, en cuya cartera empezó la campaña para conseguir fiscales, despidió a unos 600 trabajadores en agosto pasado, que habían sido puestos anteriormente en "disponibilidad".



