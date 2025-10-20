El Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina anunció este lunes la firma de dos acuerdos con el FBI estadounidense enfocados en "combatir el terrorismo y las organizaciones criminales", tal como había adelantado Página/12.

"Firmamos dos acuerdos con el FBI para fortalecer la seguridad nacional, combatir el terrorismo, a las organizaciones criminales, y potenciar la formación y la tecnología de investigación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA)", anunció la cartera que conduce Patricia Bullrich a través de Twitter.

El anuncio precisó que se trata de un "acuerdo antiterrorista" y un "convenio de formación":

*El primero de ellos, explicó el ministerio, consiste de "intercambio de información y cooperación técnica entre el FBI y el Centro Nacional Antiterrorista (CNA)" con el fin de "combatir el terrorismo, su financiamiento y a las organizaciones criminales".

*El segundo apunta a la «capacitación, apoyo técnico y desarrollo tecnológico entre el FBI, el DFI de la PFA y el Ministerio de Seguridad Nacional».

El anuncio del ministerio coincidió curiosamente o no este lunes con la firma del ‘swap’ de intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares entre Argentina y los Estados Unidos, uno de los pilares del auxilio financiero del Gobierno Donald Trump al de Javier Milei, a quien además ha brindado su respaldo político y electoral.

Este diario ya había revelado que el anuncio de Bullrich parece estar más orientado a reforzar la política de sumisión. Como ella misma contó, el Ministerio de Seguridad tiene vínculo con el FBI. Quizá lo novedoso es que se va a incluir a la SIDE, que funciona bajo la órbita de influencia del asesor presidencial Santiago Caputo, en esa relación.

Estructuralmente, el CNA va a funcionar dentro de la SIDE. Sin embargo, tendrá una dirección operacional que estará a cargo de alguien propuesto por Bullrich y que cuente con el aval de Neiffert. En la práctica, eso supondrá que el Ministerio de Seguridad podrá marcar el pulso del organismo.