Deportivo Riestra volvió a ganar como local, estiró su invicto en esa condición a nada menos que 27 partidos y retomó el control de la Zona B del Torneo Clausura con 27 puntos, uno más que su escolta Lanús. Fue triunfo 1 a 0 contra Instituto de Córdoba este lunes por la tarde noche para asegurarse virtualmente el pase a los octavos de final y seguir coqueteando con los puestos de Copa Libertadores
Estiró su invicto como local y es puntero
"27 son mejores", cantó Deportivo Riestra
El Malevo aprovechó un jugadón de Alexander Díaz para ponerse en ventaja y llegar a los 27 puntos y también a los 27 partidos invicto como local.
