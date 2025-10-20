El joven Jorge Luis Morales, de 28 años, lucha por su vida en la terapia intensiva del Hospital San Vicente de Paul de la ciudad de Orán luego de que fuera atacado por un grupo de jugadores de fútbol del Club Social y Deportiva Aviación. La agresión, en la madrugada de ayer, a la salida del boliche Set, recuerda al ataque sufrido por Fernando Báez Sosa en enero de 2020.

Según el relato de la familia de Morales y de ocasionales testigos, Morales fue atacado por un grupo afuera del boliche Set, sobre la calle Bolivia en la ciudad de Orán. Recibió un golpe muy fuerte en la cabeza y cayó insconciente. El joven fue auxiliado por una médica que también salía del boliche y fue trasladado de urgencia al Hospital, donde se determinó que tiene un coágulo y se indujo el coma en el que seguía hasta anoche, informó a este diario su hermana.

El joven permanece con diagnóstico reservado. “Tiene sangre en la cabeza y golpes en el cráneo. Está muy grave”, explicó su madre, Mariela Elizabet Araguino, en declaraciones a Radio A, de Orán. “Cada 24 horas le hacen tomografías para ver cómo evoluciona. Está luchando por su vida”, añadió Araguino.

“Mi sobrino fue al boliche y al salir lo atacaron. Tenemos un video donde se ve que está en la vereda de enfrente y uno de los chicos lo golpea en la cabeza, lo derriba. No hubo pelea previa”, ratificó una tía de Morales, Sara en diálogo con Radio Norte 102.3. También ella ratificó que los agresores son del Club Aviación. “Estos chicos entraron borrachos, no hubo discusión previa", aseguró.

La madre denunció la agresión en la Comisaría N° 21 de Orán, donde por el momento se sustancian actuaciones bajo la carátula de “lesiones graves”.

Araguino detalló que recibió una llamada patra alertarla sobre el grave estado en que se encontraba su hijo, para entonces ya internado. Añadió que por testigos ocasionales y amigos de su hijo sabe que habría sido atacado por un grupo conocido en la zona como “Los Hermanos Maza”.

El Ministerio Público Fiscal de Salta solo confirmó que la Unidad de Graves Atentados está interviniendo en la investigación. En cambio, un oficial, Axel Villafañez, de la Unidad Regional 2 de la Policía de Salta, dio más información a medios locales: "Ya tenemos identificados a los presuntos agresores y estamos a la espera de que la Fiscalía disponga las medidas correspondientes para avanzar con la investigación”, afirmó.

La madre de Morales pidió que quienes hayan presenciado el ataque se acerquen a dar su testimonio: “Si alguien tiene videos o información, que colabore. Queremos justicia”, clamó. La fiscalía 1 de Orán también está analizando las cámaras de seguridad del boliche y de la vía pública.

Según el relato de la familia, Morales, quien trabaja en una fábrica de cajones, llegó al boliche alrededor de las 4 de la madrugada. Algunas versiones indican que el grupo del Club Aviación ya había estado produciendo disturbios y lanzando cerveza a otros asistentes y había sido retirado por personal de seguridad del local. Otras versiones dicen que los jugadores también tuvieron un entredicho con Morales.

Este joven se retiró enseguida y fue atacado cuando estaba esperando a un amigo. En los videos que se difundieron por redes digitales se lo ve de espaldas cuando recibe un golpe en la cabeza que lo hace caer al pavimento, donde también se golpeó. En el piso recibió al menos un golpe más.

Después, mientras la médica trataba de brindarle los primeros auxilios, en las afueras del boliche tuvo que intervenir la Infantería para calmar los ánimos.

La madre de Morales calificó la agresión como "un acto de cobardía". “Mi hijo no peleó, lo atacaron a traición. Se cayó y empezó a convulsionar”, sostuvo. Detalló que en su denuncia identificó con nombre y apellido a los agresores. “Son los hermanos Maza, del plantel de Aviación. Todo está en la denuncia”, aseguró en la entrevista con Radio A.

Araguino comparó el ataque a su hijo con la agresión a Báez Sosa. “Quiero recordar lo que pasó con Fernando. A mi hijo también lo atacaron en grupo, sin darle la oportunidad de defenderse. Fue un acto de cobardía total”, afirmó.

“Mi hijo salió a divertirse y terminó en coma por culpa de violentos que no deberían estar libres”. “Mi hijo está grave, quiero que el magistrado tome medidas legales, porque no fue una pelea, fue una emboscada”, reclamó la madre.