Adam Driver, conocido por su papel de Kylo Ren en la última trilogía de Star Wars, no quiere dejar atrás al personaje que atrajo a tantos seguidores. Junto con el director Steven Soderbergh, Driver desarrolló un guion titulado The Hunt for Ben Solo, una propuesta que pretendía resucitar la historia de Kylo Ren después de El ascenso de Skywalker. Sin embargo, Disney, la compañía detrás de la franquicia, rechazó el proyecto de manera categórica, argumentando que el regreso de Ben Solo no era plausible. Esta decisión ha generado un intenso debate entre los fans y ha dejado al actor reflexionando sobre las razones del rechazo.

El origen de un guion prometedor

La colaboración entre Adam Driver y Steven Soderbergh comenzó en 2021, impulsada por el deseo del actor de revivir a Kylo Ren. Además del renombrado director, participaron en el proyecto la guionista Rebecca Blunt y Scott Z. Burns. Bajo el título The Hunt for Ben Solo, la película estaba planeada para narrar los eventos posteriores a El ascenso de Skywalker, explorando el regreso inesperado de Kylo Ren al universo de Star Wars.

Driver es conocido por sumergirse por completo en sus personajes, y su interés por volver a dar vida a Ben Solo se refleja en sus palabras: "Siempre he estado interesado en hacer otra Star Wars, si las condiciones eran adecuadas". Lucasfilm mostró un notable interés desde el principio, y el guion recibió un respaldo inicial de la compañía, que estaba entusiasmada con lo que una nueva perspectiva sobre un personaje tan complejo podía ofrecer.

La negativa tajante de Disney

A pesar del apoyo entusiasta mostrado por Lucasfilm, Disney, encabezada por Bob Iger y Alan Bergman, rechazó de plano la propuesta. Según Driver, la razón principal que se expuso fue la falta de comprensión sobre cómo Ben Solo podría estar vivo después de los eventos ocurridos en El ascenso de Skywalker, a pesar de que el guion incluía una forma de abordar y justificar esta situación.

Esta decisión contrasta con otros momentos del universo de Star Wars en los que personajes han regresado de situaciones aparentemente definitivas. Driver lamentó la pérdida de la oportunidad, mencionando que "disfrutó mucho haciendo la película en su cabeza" y que sentía profundamente que los fans no pudieran disfrutar de lo que considera uno "de los guiones más ingeniosos en los que ha participado".

Implicaciones para el futuro del universo Star Wars

Este rechazo destaca una separación notable entre la visión creativa y las decisiones corporativas dentro de la franquicia. Lucasfilm había visto potencial en la narrativa propuesta, lo que marca un contraste con el enfoque más conservador y quizás menos arriesgado adoptado por Disney.

El caso refleja tensiones habituales en industrias grandes como la del cine, donde las decisiones creativas a menudo chocan con estrategias corporativas más amplias. Mientras tanto, el universo de Star Wars continúa explorando nuevas direcciones, como su próxima trilogía y proyectos derivados, siempre con la esperanza de equilibrar lo novedoso con lo establecido por sus predecesores.

Los aficionados y los expertos en cine siguen debatiendo si Star Wars necesita más de estos riesgos creativos o si la estabilidad que proporcionan las decisiones corporativas es más beneficiosa a largo plazo. Lo que es innegable es que la discusión sobre The Hunt for Ben Solo seguramente seguirá presente en los debates acerca del futuro de Star Wars.

Contenido optimizado con tecnologías de Inteligencia Artificial.