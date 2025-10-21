El lateral derecho peruano Luis Advíncula fue denunciado por un choque automovilístico ocurrido en la localidad bonaerense de Canning, partido de Ezeiza. El hecho tuvo lugar durante la madrugada del jueves 28 de agosto, sobre la calle Mariano Castex al 5000, en la rotonda que conecta con la ruta provincial 58.

El jugador de Boca (35 años) ingresó en contramano con su camioneta Mercedes Benz e impactó la parte trasera de un vehículo que circulaba correctamente. Tras el fuerte choque, el auto de alta gama terminó sobre el cantero central, junto a una señal de tránsito, pero Advíncula no se detuvo a asistir a la víctima ni a dialogar con ella, y continuó su camino como si nada hubiera ocurrido.

Minutos después, el futbolista fue interceptado por personal policial, aunque la automovilista afectada denunció irregularidades en el procedimiento, señalando que no se labró el acta correspondiente para documentar el hecho. Esta falta de registro, según la denunciante, podría haberle permitido al jugador evadir responsabilidades.

El episodio se viralizó en redes sociales luego de que la víctima publicara un video en TikTok, mostrando los daños sufridos en su vehículo y relatando lo ocurrido. La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Belloc y su secretario Federico Ricart, de la UFI Descentralizada de Ezeiza. Sin embargo, según informaron medios locales, Advíncula no se presentó a declarar ante la Justicia, pese a haber sido citado en dos oportunidades.

El lateral peruano acumula un historial de infracciones viales. Según los registros oficiales, Advíncula suma un total de diez multas de tránsito, entre ellas cinco por exceso de velocidad y una por conducir sin la licencia correspondiente.