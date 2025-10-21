La actriz británica Emilia Clark, considerada “Madre de dragones” por su icónico rol en la multipremiada serie Game of Thrones, compartió en redes sociales su reciente paseo por Argentina y lo categorizó como “unas vacaciones para documentar”.

Desde alfajorcitos de maicena y mate individual con miel, hasta llamas frente a una bandera whipala y domos en las salinas jujeñas, la intérprete retrató y compartió en sus redes sociales los asombrosos paisajes nacionales, bajo el lema: “Finalmente, por fin. Unas vacaciones para documentar. Lo hicimos bien”.

En un extenso carrusel de Instagram, "Daenerys Targaryen" presumió imágenes de los momentos en que descansó en un campo, antes de dirigirse a las imponentes Cataratas del Iguazú, donde realizó la experiencia completa que incluyó la clásica infusión con los alfajores.

En uno de los días más calurosos, Emilia visitó un clásico paseo turístico del corazón porteño: se lució con un pantalón amarillo que contrastaba con los paraguas de colores en la Galería Solar de French, en pleno San Telmo.

En Jujuy, no sólo exploró las Salinas Grandes, sino que se atrevió a caminos de montañas, donde se encontró a dos llamas con vestiduras típicas y una bandera whipala que posaron para ella.

Al anochecer, la imagen que deslumbró sus retinas provino del campamento de lujo Pristine Luxury Camp, también en Salinas Grandes, lugar que se caracteriza por sus domos geodésicos.