Mauricio Macri reapareció en la campaña porteña de una forma, por lo menos, llamativa. No apoyó la lista completa de La Libertad Avanza que cerró con Karina Milei en una humillante negociación en la que quedó con muy pocos lugares. Ni siquiera apoyó a todos los candidatos del PRO en esa lista, que son del riñón de él. No. Solamente reapareció para decir que apoya a Fernando De Andreis, que va quinto en la boleta, por lo que ni se lo verá en la Boleta Única en Papel.

El ex presidente salió de nuevo del silencio, esta vez para decir: "Mi voto es para Fernando de Andreis, será un gran diputado del PRO". Y casi se puede adivinar el subrayado en "DEL PRO". No de los violetas. "Conozco a Fernando desde que era chico. Nació a la política conmigo, aun antes de fundar el PRO. Muy joven fue legislador y después me acompañó como secretario general de la Presidencia", recordó Macri sobre el primer legislador que pudo poner en la lista, recién del quinto puesto para abajo. La siguiente, Antonela Giampieri le costó a Macri: Karina Milei le vetó las primeras dos opciones y recién a la tercera, le permitió ponerla en la lista. Son humillaciones que El Calabrés no olvida.

Sobre De Andreis, fueron todas flores: "Está preparado, es idóneo y leal. Va a pelear por las reformas de fondo que tiene que hacer la Argentina. Será un gran diputado. El domingo 26 le doy mi voto a Fernando de Andreis", concluyó Macri, que recién ahí -sobre el final- menciona en qué lista va..

Curiosamente, la candidata a senadora Patricia Bullrich eligió ese mismo momento para mostrar una foto donde se la ve en una recorrida de campaña por Belgrano, risueña en compañía de De Andreis.

"Caminando por Belgrano con @deAndreis. ¿La risa será por lo llamativo del traje?", se preguntó la candidata que llevaba un entaillado rojo. De Andreis, una de las espadas filosas de Macri contra Santiago Caputo, se mostró docil durante la campaña. Hay que ver cuanto dura.