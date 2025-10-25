La Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (Dnas) respondió el pedido de informes promovido por la Municipalidad de Rafaela con el objetivo de instalar la falsa premisa de que el Si.Tra.M. Rafaela carecía de constitución legal. Lejos de convalidar esa maniobra, la autoridad laboral nacional fue categórica: el Sindicato de Trabajadores Municipales de Rafaela —Legajo 10304— es una entidad de primer grado que tramita su inscripción gremial en el expediente EX-2023-118539883-APN-ATSF#MT, iniciado el 5 de octubre de 2023, conforme a la Ley 23.551.

Con esta constatación oficial, la Dnas dejó sin sustento el relato impulsado desde el Ejecutivo local y ratificó que el Si.Tra.M. Rafaela actúa ajustado a derecho en el trámite administrativo. La intervención del organismo competente no solo desmiente la pretensión municipal, sino que además reafirma el pleno encuadre jurídico y la legitimidad del sindicato en sus peticiones frente al Estado.

"La contundencia del dictamen desnuda el carácter político del intento municipal por deslegitimar al gremio y confirma, una vez más, que el Si.Tra.M. Rafaela sostiene su organización y su acción bajo los parámetros legales vigentes, defendiendo derechos en el territorio con el amparo del marco jurídico nacional", señala el comunicado de prensa de Festram..

Y agrega: "Esto deja en evidencia al intendente Viotti, que como expresáramos en nuestra conferencia de prensa de días pasados, mantiene una persecución contra los trabajadores y trabajadoras municipales afiliados al SITRAM, y en particular a su Secretario General Diego Ibarra. Esperamos que el Ejecutivo rafaelino, deponga su actitud, actúe en consecuencia y se reconozca con todo el alcance de la ley, al sindicato afiliado a nuestra Federación".