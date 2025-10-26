En el marco de las elecciones legislativas 2025, las y los argentinos acuden a las urnas este domingo 26 de octubre para elegir 24 senadores nacionales y 127 diputados nacionales. Los centros de votación abren a las 8 de la mañana y así permanecerán hasta las 6 de la tarde. En total, 36.477.204  electores están habilitados para emitir el sufragio en todo el país. Por primera vez, se utiliza la Boleta Única Papel (BUP) en los 24 distritos para elegir autoridades nacionales.