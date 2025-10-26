Boleta Única de Papel: cómo funciona el nuevo sistema de votación

La Boleta Única de Papel (BUP) que se usará en las elecciones nacionales de este 26 de octubre, aprobada por la ley 27.781, reemplaza al sistema de boletas partidarias utilizado durante décadas y concentra en una sola planilla a todas las fuerzas políticas y sus candidatos nacionales. Cada elector recibirá el mismo documento en el cuarto oscuro, donde deberá marcar su preferencia por categoría.

El Gobierno sostiene que el cambio busca simplificar el proceso, garantizar mayor transparencia y evitar prácticas frecuentes como la falta, el robo o la duplicación de boletas. Sin embargo, distintos especialistas y sectores políticos advierten sobre los riesgos de confusión para el votante, los altos costos operativos y la implementación desigual entre provincias que todavía mantienen sistemas propios de votación.

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel

El paso a paso está pensado para que sea sencillo:

El votante recibe la boleta de manos de la autoridad de mesa

En el cuarto oscuro, debe marcar una sola opción por categoría con lápiz o lapicera

Una vez hecha la elección, la boleta se pliega en el sentido indicado para preservar el secreto del voto

Finalmente, se introduce en la urna

Un dato clave: si el elector marca más de un casillero en la misma categoría, ese tramo se anula. Si no marca ninguno, se computa como voto en blanco.







