Argentina vota. Más de 36 millones de electores y electoras están habilitados para emitir su voto este domingo en las elecciones legislativas 2025. Se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 18 y en total hay más de 106 mil mesas habilitadas en todo el país. Los primeros resultados se cooncerán a partir de las 21 y este es el primer año que el país elige con Boleta Única de Papel.
La 750, radio líder en coberturas electorales, transmitirá en vivo minuto a minuto todas las novedades de una jornada clave para el futuro del país, con programas especiales con la conducción de Víctor Hugo Morales, Diego Brancatelli, Nora Veiras, David Cufré y Loures Zuazo, con un gran despliegue periodístico en todo el país.
Elecciones 2025: escuchá en vivo la cobertura especial de la 750
Programación especial Elecciones 2025
- De 6 a 9: El gato escaldado con César Litvin.
- De 9 a 11: Domingos 750, Con Tiziana Ortoman y Daiana Mejías.
- De 11 a 13: Deportivo 750 con Sergio Altieri, Eduardo Caími y Ariel Scher.
- A las 13: Informativo 750 con Agustín Gulman.
- A las 16: Nora Veiras.
- A las 18: Víctor Hugo y Lourdes Zuazo.
- A las 20: Diego Brancatelli, Cynthia García y David Cufré.
Boleta Única de Papel: cómo funciona el nuevo sistema de votación
La Boleta Única de Papel (BUP) que se usará en las elecciones nacionales de este 26 de octubre, aprobada por la ley 27.781, reemplaza al sistema de boletas partidarias utilizado durante décadas y concentra en una sola planilla a todas las fuerzas políticas y sus candidatos nacionales. Cada elector recibirá el mismo documento en el cuarto oscuro, donde deberá marcar su preferencia por categoría.
El Gobierno sostiene que el cambio busca simplificar el proceso, garantizar mayor transparencia y evitar prácticas frecuentes como la falta, el robo o la duplicación de boletas. Sin embargo, distintos especialistas y sectores políticos advierten sobre los riesgos de confusión para el votante, los altos costos operativos y la implementación desigual entre provincias que todavía mantienen sistemas propios de votación.
Cómo se vota con la Boleta Única de Papel
El paso a paso está pensado para que sea sencillo:
- El votante recibe la boleta de manos de la autoridad de mesa
- En el cuarto oscuro, debe marcar una sola opción por categoría con lápiz o lapicera
- Una vez hecha la elección, la boleta se pliega en el sentido indicado para preservar el secreto del voto
- Finalmente, se introduce en la urna
Un dato clave: si el elector marca más de un casillero en la misma categoría, ese tramo se anula. Si no marca ninguno, se computa como voto en blanco.
Dónde voto: cómo consultar el padrón electoral, paso a paso
El padrón electoral definitivo en el que los ciudadanos habilitados para votar en las elecciones nacionales legislativas 2025 de octubre consulten el lugar y la mesa a la que deben concurrir para los próximos comicios ya está disponible online, según informó la Cámara Nacional Electoral (CNE). ¿Cómo es el paso a paso para hacer el trámite?
Para consultar el padrón, los electores tienen que ingresar su número de documento, género, distrito donde vota, y un código verificador. Con esos datos cargados, el usuario debe hacer clic en el botón Consultar y, de esa manera, así conocerá el lugar y mesa de votación.
Elecciones 2025: abrieron los comicios
A las 8 abrieron los comicios legislativos. Se eligen 127 bancas en la Cámara de Diputados. Los candidatos electos tendrán un mandato de cuatro años. En tanto, en la Cámara de Senadores, que representa a las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, se renovarán 24 cargos.
Cada distrito elegirá tres senadores, dos para la fuerza que obtenga la mayoría y uno para la primera minoría. El mandato en la Cámara Alta es de seis años.
En estos comicios, que se realizarán en todo el país, debutará la Boleta Única de Papel (BUP), una modificación aprobada por el Congreso Nacional en octubre 2024. Es decir que, cuando los ciudadanos ingresen al cuarto oscuro se encontrarán con un cambio relevante: no habrá boletas de cada partido, sino una sola y extensa tira de papel que reunirá a todos los partidos y categorías. Para que el voto sea válido, los electores deberán marcar con una cruz un sólo casillero.