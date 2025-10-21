Unión goleó 3-0 este martes a Defensa y Justicia en Santa Fe, por la fecha 13 del Torneo Clausura, y se transformó en el nuevo escolta de Estudiantes de La Plata, líder del Grupo A, desplazando a los de Florencio Varela al tercer lugar.

El equipo de Madelón empezó a puro pressing y avisó con un remate apenas alto de Mauricio Martínez. Defensa apostaba a la creatividad de sus mediocampistas, aunque en los saques de arco insistía en salir jugando, aun a riesgo de perder la posesión y ser inmediatamente atacado.

Así, mientras Unión abusaba de los centros que por lo general eran desactivados por el experimentado Bologna, el Halcón no podía hacerse de la pelota y, por ende, el arquero Tagliamonte no pasaba mayores sofocones.

Hasta que Bologna empezó a sacar largo para que al menos el balón circule un poco en campo local, en la esperanza de generar profundidad. Lo cierto era que el partido era trabado, a ratos tedioso y sin llegadas sustanciales a los arcos.

Pero entonces el Tatengue decidió ir a fondo, Del Blanco aceleró por izquierda y su centro fue interceptado de media vuelta por Tarragona, rechazó el arquero visitante, pero en el rebote Augusto Colazo terminó con los bostezos y marcó la apertura, para felicidad de la nutrida afición santafesina.

Defensa y Justicia no reaccionaba y el anfitrión casi volvió a golpear con un disparo de Mauro Pittón que generó rebotes y un despeje casi sobre la línea de Delgado. Luego, un remate de Palavecino salió cerca de un poste, por lo que el pitazo que determinaba el descanso fue lo mejor que le pudo pasar a la visita.

En el complemento, el conjunto de Mariano Soso insinuó una mejor predisposición, pero una contra fulminante de Palavecino terminó con un tanto en contra de Damián Fernández.

Enseguida hubo un penal polémico para el Halcón por supuesta mano de Fascendini, pero Tagliamonte le sacó el descuento a Osorio. El golpe de gracia lo dio de cabeza el ingresado Marcelo Estigarribia tras un corner. Unión de Santa Fe sumó de a tres y se ilusiona.



