La Casa Blanca confirmó este martes que no existe un calendario definido para la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, prevista inicialmente para celebrarse en Budapest, y descartó que el encuentro vaya a producirse en un “futuro inmediato”.

El anuncio se produjo pocos días después de que Trump afirmara que la cita tendría lugar “muy pronto”, en torno a las próximas dos semanas. “No hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato”, señaló un funcionario de la Administración estadounidense en un comunicado.

La fuente precisó además que la conversación telefónica mantenida en la víspera entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, había sido “productiva” en la que acordaron pasos concretos para avanzar sobre lo acordado durante la última conversación telefónica entre Trump y Putín, pero que no se considera necesaria una nueva reunión presencial entre ambos mandatarios.

Desde Moscú, el Kremlin también evitó fijar plazos concretos. “No se puede posponer algo que no se ha fijado de manera definitiva. Se necesita una preparación seria”, declaró el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa. El viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov, fue aún más explícito: “Es prematuro hablar del calendario de la reunión preparatoria. Debe prepararse adecuadamente”.

Enfriar expectativas

La cumbre había sido anunciada tras una llamada entre los dos mandatarios el pasado 16 de octubre, en la que acordaron verse en Hungría para intentar avanzar en una salida al conflicto en Ucrania. Sin embargo, el diálogo entre Rubio y Lavrov del lunes pasado sirvió para enfriar las expectativas sobre la inminencia del encuentro.

Trump, que regresó a la Casa Blanca con la promesa de poner fin al conflicto “en 24 horas”, manifestó su frustración por la falta de avances hacia la paz. Putin, por su parte, se mostró dispuesto a negociar una salida, pero se negó reiteradamente a declarar un alto el fuego sin establecer una hoja de ruta previa que sostenga sus exigencias de que Kiev retire sus tropas de las cuatro regiones anexionadas por Moscú y renuncie a ingresar en la OTAN. "La postura de Rusia y el presidente Putin es coherente y bien conocida", replicó Larov.

El canciller reafirmó este martes que Rusia no contempla una tregua inmediata, al sostener que sería “contradictoria” con lo acordado por ambos líderes en la cumbre de agosto en Anchorage, Alaska. Según el canciller, antes de hablar de un cese de hostilidades, deben abordarse “las causas originales del conflicto”, entre ellas las aspiraciones de Ucrania a integrarse en la Alianza Atlántica y la protección de los derechos de la población rusoparlante.

“Lo importante no es el lugar ni los plazos, sino cómo vamos a avanzar en lo que fue acordado en Anchorage”, remarcó Lavrov en conferencia de prensa. El ministro también acusó a varios gobiernos europeos de intentar convencer a Washington para que “cambie de postura” sobre el curso de las negociaciones.

El viernes pasado, Trump recibió en la Casa Blanca al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien buscaba destrabar el envío de misiles de largo alcance Tomahawk para fortalecer la defensa del país. Según versiones publicadas por el Financial Times, el encuentro fue tenso: Trump habría intentado persuadir a Zelenski para que acepte concesiones territoriales a Rusia como parte de un eventual acuerdo.

Nuevas tensiones

Mientras tanto, nuevas tensiones diplomáticas se sumaron al panorama, obstaculizando la posibilidad de una reunión. Moscú denunció “amenazas terroristas” de parte del gobierno polaco, luego de que el ministro de Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, advirtiera que Varsovia podría interceptar el avión de Putin si sobrevolaba su espacio aéreo rumbo a Hungría.

“Escuché al señor Sikorski decir que no se garantizará la seguridad del avión del presidente Putin si se dirige a Budapest”, declaró Lavrov, que calificó las palabras del funcionario polaco como una incitación a la violencia.

Por su parte, Sikorski justificó su declaración en la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el presidente ruso por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. “No puedo garantizar que una corte independiente no ordene interceptar el avión para entregar al sospechoso al tribunal de La Haya”, explicó el canciller en declaraciones a la emisora Polskie Radio 24.

El funcionario polaco añadió que “no se descarta detenerlo” y sugirió que la aeronave debería evitar sobrevolar territorio europeo para dirigirse a Hungría. “El hecho de que un país de la Unión Europea invite al presidente de Rusia es un desastre”, lamentó, en alusión al vínculo entre Putin y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien se mostró más que dispuesto a recibir al líder ruso.

El portavoz del Kremlin respondió a la posibilidad de que Putin y Trump viajen juntos en el mismo avión a Hungría, circulante en algunos medios europeos, señalandola como una “fantasía” e insistió en que el encuentro “requiere una preparación seria y tiempo” antes de ser materializado. “Está por delante una labor compleja, y las discusiones con los estadounidenses continúan”, añadió Peskov.