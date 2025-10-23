Del 13 al 15 de noviembre de 2025, Rosario será anfitriona del 13° Congreso Internacional de la Red Universitaria de Estudios en Psicoanálisis y Educación (RUEPSY), un encuentro académico de gran trayectoria que reúne a docentes, investigadores y profesionales de distintas partes del mundo. Bajo el título “Entre consentimiento y renuncia: el acto educativo frente a los discursos imperativos de la época”, la ciudad recibirá a figuras destacadas del campo del psicoanálisis, la educación y la salud mental.

El evento se desarrollará en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y comenzará con una mesa redonda inaugural en el Espacio Cultural Universitario (ECU) el jueves 13 de noviembre a las 14. Se espera la participación de participantes de Argentina, Brasil, Francia y otros países, en un espacio que combina debates interdisciplinarios, presentación de trabajos de investigación y experiencias clínicas y educativas.

Los debates estarán orientados a reflexionar sobre el impacto de los discursos contemporáneos en las prácticas educativas, especialmente en un contexto que empuja hacia la hiperproductividad, el individualismo y la disolución de los lazos sociales.

El Congreso RUEPSY se realiza desde el año 2008 de forma alternada en Argentina, Brasil y Francia, y representa una instancia de diálogo entre el psicoanálisis y la educación. La edición de este año en Rosario es organizada por la Red RUEPSY y la Facultad de Psicología de la UNR, con apoyo de diversas instituciones.

El comité organizador invita a profesionales, docentes y estudiantes de los campos del psicoanálisis, la educación y la salud mental a formar parte de esta propuesta que busca aportar a la construcción de respuestas colectivas frente a los desafíos del presente.

La participación en el Congreso es arancelada, con diferentes categorías de inscripción para estudiantes, docentes y no docentes de la UNR, participantes nacionales y público internacional.

Para más información e inscripciones: [email protected] y en Facultad de Psicología, UNR, Riobamba 250 bis, Rosario.

*Psicoanalista. Docente en Psicología UNR. Miembro EOL Rosario. Comisión Organizadora Ana Bloj, Cristina Ronchese, Mariana Scrinzi y quien suscribe la presente.