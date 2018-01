Les cayeron como anillo a los peronistas Luis Rubeo y Armando Traferri las declaraciones del diputado nacional Luis Contigiani. El "polarizar, el centro ya no existe" ( ver nota relacionada ) que tiró ayer el ex ministro en este diario retomó la senda que, desde hace rato, caminan los legisladores provinciales del justicialismo. Por ese motivo, saludaron los dichos del ex titular de la cartera de Producción y pidieron que se construya "un gran frente provincial" que tenga como límite a Cambiemos. Allí dentro imaginan a partidos, organizaciones sociales, gremios y empresarios. "Santa Fe ya no da para tres fuerzas", apuntó Traferri. "El Frente Progresista está agotado, no da para más", aportó Rubeo.

"Construir de a poco una alternativa en Argentina con hombres y mujeres con vocación de justicia social, transversal a cualquier partido". Para tirar esa frase, Contigiani cosechó antes (en su época de ministro) una fructífera relación con el mundo gremial y también con algún sector de la oposición santafesina. Luego, desde el Congreso, participó de una postal más que simbólica, a los abrazos con peronistas y massistas el día que la oposición logró demorar la aprobación de la reforma previsional. Y la entrevista que le dio a Rosario/12 ayer despertó aún más los deseos de muchos peronistas que hacerle honor a esa idea frentista, amplia, en oposición a Cambiemos.

"Hace mucho tiempo que lo vengo sosteniendo, ya no da para tres fuerzas, vamos hacia dos grandes frentes si queremos tener posibilidades de ser opción de gobierno a nivel nacional y provincial en 2019", soltó el jefe de los senadores peronistas, que entiende que con continuar de esta manera, con tres grandes frentes partidarios, sé es "funcional" a Cambiemos. "Tengo más coincidencias con muchos dirigentes del socialismo que con Cambiemos, hay margen para que nos sentemos a discutir, las diferencias son a veces hasta de forma, como nos pasa dentro de los distintos agrupamientos del justicialismo. Tenemos que trabajar con otras fuerzas para pensar en un frente, aspiro a eso si queremos tener posibilidades de conducir los destinos de la Nación y la Provincia. Divididos en tres o cuatro somos funcionales a Cambiemos", dijo el sanlorencino Traferri.

Traferri, nucleado en el Nuevo Espacio Santafesino (NES) junto a la diputada nacional Alejandra Rodenas, de buenas migas nuevas con Contigiani, más otros dirigentes del PJ y gremios, dice que el "camino a seguir" es pasar a los hechos. "Lo venimos hablando con todos los legisladores nacionales que defienden la provincia por sobre todas las cosas", aseguró y agregó que los dichos del diputado progresista le dan "optimismo" de que es viable "coincidir en un gran frente".

Rubeo también le tiene estima al ex ministro, coincide "con muchas de las cosas" que expresa. Pero ve sus dichos, por el momento, "como una expresión de deseo", porque no cree que "haya avanzado en ninguna cuestión en concreto". "Tenemos planteos comunes, pero no porque esté acordado. Tomo bien lo que dijo, en Santa Fe la cosa está dada para pensar en una instancia superadora a lo que son los partidos tradicionales, a lo que es el Frente Progresista, sostengo que el Frente está agotado, no da para más, no creo que sea muy representativo", añadió el ex presidente de la Cámara de Diputados.

"Mi límite es el macrismo", suena como mantra en la boca de los dos peronistas. Ese es el punto de partida para construir, comprende. "Todos los que creemos que hay que pensar en contrario nos tenemos que juntar, la sociedad ya no aguanta más", consideró Rubeo, de diálogo fluido con su reemplazante y ex gobernador Antonio Bonfatti. "Hay que sumar la mayor cantidad de actores posible, gremios, organizaciones, empresarios, mucho volumen político, no alcanza con tres o cuatro dirigentes, tiene que haber una base importante de consenso social en toda la provincia", cerró.