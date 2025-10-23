Cines

A PESAR DE TI

Con Mckenna Grace, Mason Thames. Dir: Josh Boone. SAM 13 años c/Reserva

Cines del Centro. Sub: 17.20, 19.50, 22.10* (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 14.30*, 17.00, 19.40, 22.15 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 15.10, 17.45, 20.20, 22.55 h

Las Tipas. Cas: 17.10 h; Sub: 19.40, 22.10 h 

Nuevo Monumental. Sub: 19.00 h

Showcase. Cas: 16.55 h; Sub: 14.20, 19.40, 22.15 h

ATAÚD BLANCO, EL JUEGO DIABÓLICO

Con Julieta Cardinali, Eleonora Wexler. Dir: Daniel de la Vega. SAM 16 años

Cine Lumière. Mañana, 20.00 h

BAJO LAS BANDERAS, EL SOL

Documental. Dir: Juanjo Pereira. SAM 18 años

Cine El Cairo. Mañana, 18.00 h

BELÉN

Con Dolores Fonzi, Camila Plaate. Dir: Dolores Fonzi. SAM 13 años

Showcase. Cas:  19.25, 21.45 h (*excepto sáb y dom)

CHAINSAW MAN - LA PELÍCULA: EL ARCO DE REZE

Animé. Dir: Tatsuya Yoshihara. SAM 16 años

Cines del Centro. Sub: 15.10 h

Cinépolis. Cas: 15.00*, 17.30, 20.00, 22.20 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. 3D Cas: 18.00 h; 2D Cas: 15.30 h; Sub: 20.30, 22.50 h

Las Tipas. 4D Cas 16.40 h; 3D Cas: 14.40; Sub: 19.10, 21.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.50, 19.30 h

Showcase. Cas: 12.50*, 15.05 h; Sub: 19.45, 22.05 h (*solo sáb y dom)

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO

Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años

Nuevo Monumental. Cas: 16.20 h

Showcase. Cas: 16.35 h

DEPECHE MODE: M

Musical. Dir: Fernando Frías. 

Showcase. Solo mar, 20.00 h

DOMINGO

Con Ángel Fernández, José Alberto López. Dir: Julián Pérez Canton, Lautaro González de Cap. ATP

Cine El Cairo. Sáb, 20.30 h 

EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS

Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años

Cinépolis. 4D Cas: 22.15 h

Hoyts. DBOX 2D y 2D Cas: 20.10 h

Las Tipas. 2D.4D Cas: 21.20 h

Nuevo Monumental. Cas: 18.15, 21.05 h

Showcase. Cas: 14.00, 19.15*, 22.25 h (*excepto jue)

EL PADRE DEL AÑO

Con Michael Keaton, Mila Kunis. Dir: Hallie Mayers-Shyer. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.10, 17.30, 22.20* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Sub: 14.15*, 19.30 (*solo sáb y dom)

Nuevo Monumental. Sub: 19.10 h

Showcase. Sub: 14.50, 17.20, 20.00*, 22.30 h (*no se emite mar)

EL RETORNO

Con Sebastian D'Aquino, Gabriel Gallicchio. Dir: Marcela Luchetta. SAM 13 años

Nuevo Monumental. Cas: 17.40 h

FRANKENSTEIN

Con Oscar Isaac, Jacob Elordi. Dir: Guillermo Del Toro. SAM 16 años

Cine El Cairo. Hoy, 20.30; mañana, 22.30; sáb, 18.00 h 

Cines del Centro. Sub: 19.20, 22.20* (*solo vie y sáb)

Nuevo Monumental. Cas: 18.00, 21.20 h

FRANKIE Y LOS MONSTRUOS

Animación. ATP

Cinépolis. Cas: 16.00, 18.05 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. Cas: 15.15 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.00 h

Showcase. Cas: 12.35*, 14.40 h (*solo sáb y dom)

GOOD BOY

Con Indy, Shane Jensen. Dir: Ben Leonberg. SAM 13

Cinépolis. Cas: 18.50, 22.50 h

Hoyts. Cas: 15.50*, 20.30, 22.30 h (*excepto sáb y dom)

Las Tipas. Cas: 21.40 h

Showcase. Cas: 14.15, 20.25 h; Sub: 18.20, 22.25 h

GUÍA DE ROSARIO MISTERIOSA 2

Animación. Dir: Pablo Rodríguez Jáuregui

Cine Lumière. Sáb, 18.00 h

HOMO ARGENTUM

Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13

Las Tipas. Cas: 16.30, 18.40, 21.00 h

Showcase. Cas: 19.30, 21.40 h

LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY

Con Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig. Dir: Ryan Crego. ATP

Showcase. Cas. 14.05

LE ROYAUME

Dir: Julien Colonna. Francia, 2024. SAM 18

Cine Lumière. Hoy, 20.00 h

LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS

Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 años

Las Tipas. Cas: 16.20, 18.50 h

LOCAMENTE

Con Edoardo Leo, Pilar Fogliati. Dir: Paolo Genovese. SAM 13 años

Showcase. Sub: 13.15*, 17.45, 20.10 h (*solo sáb y dom)

LOS RENACIDOS

Con Marco Antonio Caponi, Juan Ignacio Cane. Dir: Santiago Esteves. SAM 16 años

Cinépolis. Cas: 22.40 h

Showcase. Cas: 15.40, 22.25 h

LOS TIPOS MALOS 2 

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP

Las Tipas. 3D Cas: 15.00, 17.10, 19.20 h

Nuevo Monumental. Cas: 15.30 h

LO QUE QUISIMOS SER

Comedia dramática. Dir: Alejandro Agresti. ATP

Cine Lumière. Sáb, 20.00 h.

MASCOTAS AL RESCATE

Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP

Cinépolis. Cas: 14.30*, 16.40h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. Cas: 14.20 h

OTRO VIERNES DE LOCOS

Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP

Showcase. Cas: 17.05 h

PARANORMAN (RE 2025)

Animación. Dir: Sam Fell, Chris Butler. SAM 13 años

Showcase. Cas: 16.50, 19.15* (*solo jue)

REPULSIÓN

Con Catherine Deneuve, Ian Hendry. Dir: Roman Polanski. SAM 13 c/reserva

Cine El Cairo. Hoy, 23.00 h

SPRINGSTEEN: MÚSICA DE NINGUNA PARTE

Con Jeremy Allen White, Jeremy Strong. Dir: Scott Cooper. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.30, 20.00, 22.30* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 22.00 h; Sub: 16.50 h

Hoyts. Cas: 18.50, 21.30 h

Las Tipas. Sub: 21.40 h

Nuevo Monumental. Sub: 21.30 h

Showcase. Sub: 14.10, 16.40, 19.20, 22.00 h

SUPER WINGS THE MOVIE: MAXIMUN SPEED

Animación. Dir: Xiaoqing Cai, Cai Dongquin. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.00 h

Showcase. Cas 16.10 h

TANGO REAL

Documental. Dir. Anne Berrini, Marcelo Berrini. SAM 18 años.

Cine El Cairo. Vie, 20.30 h

TELÉFONO NEGRO 2

Con Ethan Hawke, Mason Thames. Dir: Scott Derrickson. SAM 16 años

Cinépolis. Cas: 14.45*, 17.30, 20.10, 22.45 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. 2D Atmos Cas: 15.50, 18.15, 20.40 h

Nuevo Monumental. Cas: 14.50, 17.20, 19.40, 22.00 h h

Showcase. Cas: 14.25, 17.00, 19.35, 22.10 h; Sub: 14.55, 17.30, 20.05, 22.40 h

TRON: ARES

Con Jared Leto, Greta Lee. Dir: Joachim Ronning. ATP c/Ley

Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.10*, 16.50, 19.30 h; 2D Cas: 20.10, 22.50 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. DBOX.3D y 3D Cas: 15.10 h; DBOX 2D y 2D Cas: 17.40, 22.55 h

Las Tipas. 4D.3D Atmos Cas: 14.30, 19.30; Sub: 22.00 h; 2D-4D Cas: 17.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 21.45 h

Showcase. 3D Cas: 17.25; Cas: 14.00, 16.35, 19.10 h; Sub: 12.00, 14.30, 17.10, 20.55, 22.35 h (*solo sáb y dom)

UNA BATALLA TRAS OTRA

Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn. Dir: Paul Thomas Anderson. SAM 16

Showcase. Sub: 15.30, 19.00, 22.20 h

YO Y LA QUE FUI

Con Adriana Lestido, Florencia Lo Re. Dir: Constanza Niscovolos. ATP

Cine El Cairo. Hoy, 18.00 h; sáb, 22.30 h

Música

BEATMEMO PUB

Oroño 107 bis

 New Beats Electro. Hoy, 20.30 h

Ilustrasonico. Dom, 20.30 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Coty Hernández. Dom 26 de oct, a las 21 h

C. C. ATLAS

Mitre 645

Piano Man. Show tributo a Billy Joel. Mañana, a las 20 

La Meresunda presenta "Una música infinita". Sáb 25 de oct, a las 21 h

LA COMEDIA

Mitre 958

Concierto de los Ensambles de la Escuela Municipal de Música. Los Ensambles de Tango, Percusión, Jazz e Interpretación de canción popular de la Escuela Municipal de Música Juan Bautista Massa ofrecen un concierto de diferentes géneros y estilos musicales. Mié 29 de oct, a las 19 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Áurico presenta su homenaje a La Máquina de Hacer Pájaros. Hoy, a las 20 (Teatro)

Carlos Casazza Cuarteto. Petit Jazz. Hoy, a las 20 h (Petit Salón)

Ana Suñé grupo presenta su disco «Para sanar». Mañana, a las 21 h (Gran Salón)

Leo Maiello presenta «Te quiero, hasta ahí». Sáb 25 oct, a las 21 h (Teatro)

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

Pablo Juárez. Presenta su disco Solo canciones (BlueArt Records, 2025). Mar 28 oct, 20.30h

Teatro

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Dady. Monólogos. Mañana, a las 21 h

Salud, Moldavsky y amor. Vie 31 de oct, a las 21.30 h

Cyrano. Una historia de amor que desafía las apariencias. La de un hombre noble y valiente, aunque acomplejado por su enorme nariz, perdidamente enamorado de su prima Roxane. Con Gabriel Goity. Dir: Willy Landin. Vie 7 y sáb 8 de nov, a las 20.30 h

CASA DE CULTURA BARRIO ALVEAR

Lett 4253

Ota. Teatro para bebés. Narra la historia de una tortuga grandota llamada OTA que busca su casa en las profundidades del mar. Mié 29 de oct, a las 10 h.

CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río

Escritor fracasado. Una adaptación del libro de Roberto Arlt escrita por Marilu Marini y Diego Velázquez, quien también es el intérprete. Sáb 1 de nov, a las 21 h

Ta chapita. De la compañía Urraka. Una obra para toda la familia, hecha con objetos reciclados donde el humor, la música y el asombro nos transportan a un mundo donde todo puede suceder. Dom 16 de nov, a las 17 h

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

La viuda alegre. Hoy y sáb 25 de oct, a las 20 h

EMPLEADOS DE COMERCIO

Corrientes 450

Historias Bravas. Un grupo de personajes abre las puertas a relatos intensos, desopilantes y profundamente humanos. Cada historia es una ventana a nuestras propias luces y sombras. Dir: Cristian Gato Molina. Mañana, a las 21 h

LA COMEDIAMitre 958

Pintando a Berni. Obra de teatro lúdica y musical para toda la familia. Se cruzan Antonio Berni, el pintor ya adulto, Antonietto, él mismo en su infancia, sus amigos y amigas, su abuela, sus juegos y curiosidades, y también, personajes de su universo, como Juanito Laguna y Ramona Montiel. Dir: Nicolás Cefarelli. Sáb 25 de oct, a las 17 h

Festival de Artes Escénicas El Cruce. Se presentan las obras Living Comedor (danza teatro), dirigida por Andrea Ramos; Velar la noche (biodrama-danza teatro) de Sofia Galliano y Gabi Parigi; PAR (danza contemporánea) de Ana Varela y Rut Pellerano y Que haya insistencia (danza contemporánea) de la compañía Una Constante. Del jueves 30 de oct al sáb 1º de nov.

Othelo (termina mal). Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare en una puesta en escena totalmente despojada de realismo cotidiano. Dir: Gabriel Chamé Buendia. Vie 21 de nov, a las 21 h

LA MORADA

San Martín 771. P.A.

La hija sin cabeza. Actúan Paula Luraschi, Sol Falcón y Ornella Rossi. De Paula Luraschi. Dirección: Luciana Di Pietro. Sábados de oct, a las 21 h.

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148

La rota madre que te parió. Una madre, dos hijas, y una relación atravesada por el abandono y las expectativas. Dramaturgia y dirección: Gustavo Guirado. Actúan Claudia Schujman, Anahí González Gras y Natalia Álvarez Dean. Los viernes de octubre, a las 21 h

Presidente Schreber. Obra que está sustentada en los procesos internos y condiciones de búsqueda e investigación desarrolladas en las Máquinas Teatrales, o Máquinas de Improvisar, sistema creado por el maestro, actor, director y dramaturgo: Pompeyo Audivert. Los sáb de octubre, a las 21 h.

Vittorino Pacheco. Una historia de amor y fracasoen clave grotesca. Una propuesta simbólica, desgarrada y profundamente poética. Dir: Gustavo Di Pinto. Los dom de octubre, a las 20 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Vu, Teatro de Objetos. Mañana, 19 h (Petit Salón)

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991

Comando geronte. Actúan Evangelina Bruno y Tito Gómez. Dirección: Miguel Franchi. Asistencia de Dirección: Soledad Hernández. Compañía Eternos debutantes. Sábados de oct, a las 21 h.

Todo terminará para navidad. Sesenta y seis minutos antes de Nochebuena… Una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas comunicantes presentan el estado actual de una sociedad signada por el absurdo, la locura, el pensamiento errático y la indiferencia. Vie 24 y 31 de oct, a las 21 h

TEATRO DE LA MANZANA

San Juan 1950

Habitación 3. Tres obras breves que transcurren en un mismo escenario. 𝗔𝗽𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝗽𝘀𝗶𝘀: Eva Ricart y German Lucatti. Dir. Sofía Di Palma. 𝗔𝗹𝘁𝗼 𝘃𝗶𝗮𝗷𝗲 𝗮𝗺𝗶𝗴𝗮: Ariana Favaretto y Camila Hidalgo Solis Dir. Sofía Di Palma. 𝗧𝗲 𝗲𝘀𝗰𝘂𝗰𝗵𝗼 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝗰𝗼 𝗹𝗲𝗷𝗼𝘀: Sofia Di Palma. Dir. Sandra Majic. Sáb 25 de octubre, 21 hs.

TEATRO MATEO BOOZ

San Lorenzo 2243

Escenario: El Desconcierto. Rodolfo, el aclamado director responsable de los musicales y espectáculos más ovacionados de la ciudad, se enfrenta a un desafío inesperado que amenaza con desestabilizarlo por completo. Sáb 25 de oct, a las 20.30 h 