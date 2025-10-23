Cines
A PESAR DE TI
Con Mckenna Grace, Mason Thames. Dir: Josh Boone. SAM 13 años c/Reserva
Cines del Centro. Sub: 17.20, 19.50, 22.10* (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 14.30*, 17.00, 19.40, 22.15 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 15.10, 17.45, 20.20, 22.55 h
Las Tipas. Cas: 17.10 h; Sub: 19.40, 22.10 h
Nuevo Monumental. Sub: 19.00 h
Showcase. Cas: 16.55 h; Sub: 14.20, 19.40, 22.15 h
ATAÚD BLANCO, EL JUEGO DIABÓLICO
Con Julieta Cardinali, Eleonora Wexler. Dir: Daniel de la Vega. SAM 16 años
Cine Lumière. Mañana, 20.00 h
BAJO LAS BANDERAS, EL SOL
Documental. Dir: Juanjo Pereira. SAM 18 años
Cine El Cairo. Mañana, 18.00 h
BELÉN
Con Dolores Fonzi, Camila Plaate. Dir: Dolores Fonzi. SAM 13 años
Showcase. Cas: 19.25, 21.45 h (*excepto sáb y dom)
CHAINSAW MAN - LA PELÍCULA: EL ARCO DE REZE
Animé. Dir: Tatsuya Yoshihara. SAM 16 años
Cines del Centro. Sub: 15.10 h
Cinépolis. Cas: 15.00*, 17.30, 20.00, 22.20 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. 3D Cas: 18.00 h; 2D Cas: 15.30 h; Sub: 20.30, 22.50 h
Las Tipas. 4D Cas 16.40 h; 3D Cas: 14.40; Sub: 19.10, 21.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.50, 19.30 h
Showcase. Cas: 12.50*, 15.05 h; Sub: 19.45, 22.05 h (*solo sáb y dom)
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO
Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años
Nuevo Monumental. Cas: 16.20 h
Showcase. Cas: 16.35 h
DEPECHE MODE: M
Musical. Dir: Fernando Frías.
Showcase. Solo mar, 20.00 h
DOMINGO
Con Ángel Fernández, José Alberto López. Dir: Julián Pérez Canton, Lautaro González de Cap. ATP
Cine El Cairo. Sáb, 20.30 h
EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS
Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años
Cinépolis. 4D Cas: 22.15 h
Hoyts. DBOX 2D y 2D Cas: 20.10 h
Las Tipas. 2D.4D Cas: 21.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 18.15, 21.05 h
Showcase. Cas: 14.00, 19.15*, 22.25 h (*excepto jue)
EL PADRE DEL AÑO
Con Michael Keaton, Mila Kunis. Dir: Hallie Mayers-Shyer. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 15.10, 17.30, 22.20* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Sub: 14.15*, 19.30 (*solo sáb y dom)
Nuevo Monumental. Sub: 19.10 h
Showcase. Sub: 14.50, 17.20, 20.00*, 22.30 h (*no se emite mar)
EL RETORNO
Con Sebastian D'Aquino, Gabriel Gallicchio. Dir: Marcela Luchetta. SAM 13 años
Nuevo Monumental. Cas: 17.40 h
FRANKENSTEIN
Con Oscar Isaac, Jacob Elordi. Dir: Guillermo Del Toro. SAM 16 años
Cine El Cairo. Hoy, 20.30; mañana, 22.30; sáb, 18.00 h
Cines del Centro. Sub: 19.20, 22.20* (*solo vie y sáb)
Nuevo Monumental. Cas: 18.00, 21.20 h
FRANKIE Y LOS MONSTRUOS
Animación. ATP
Cinépolis. Cas: 16.00, 18.05 h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. Cas: 15.15 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.00 h
Showcase. Cas: 12.35*, 14.40 h (*solo sáb y dom)
GOOD BOY
Con Indy, Shane Jensen. Dir: Ben Leonberg. SAM 13
Cinépolis. Cas: 18.50, 22.50 h
Hoyts. Cas: 15.50*, 20.30, 22.30 h (*excepto sáb y dom)
Las Tipas. Cas: 21.40 h
Showcase. Cas: 14.15, 20.25 h; Sub: 18.20, 22.25 h
GUÍA DE ROSARIO MISTERIOSA 2
Animación. Dir: Pablo Rodríguez Jáuregui
Cine Lumière. Sáb, 18.00 h
HOMO ARGENTUM
Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13
Las Tipas. Cas: 16.30, 18.40, 21.00 h
Showcase. Cas: 19.30, 21.40 h
LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY
Con Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig. Dir: Ryan Crego. ATP
Showcase. Cas. 14.05
LE ROYAUME
Dir: Julien Colonna. Francia, 2024. SAM 18
Cine Lumière. Hoy, 20.00 h
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 años
Las Tipas. Cas: 16.20, 18.50 h
LOCAMENTE
Con Edoardo Leo, Pilar Fogliati. Dir: Paolo Genovese. SAM 13 años
Showcase. Sub: 13.15*, 17.45, 20.10 h (*solo sáb y dom)
LOS RENACIDOS
Con Marco Antonio Caponi, Juan Ignacio Cane. Dir: Santiago Esteves. SAM 16 años
Cinépolis. Cas: 22.40 h
Showcase. Cas: 15.40, 22.25 h
LOS TIPOS MALOS 2
Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP
Las Tipas. 3D Cas: 15.00, 17.10, 19.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 15.30 h
LO QUE QUISIMOS SER
Comedia dramática. Dir: Alejandro Agresti. ATP
Cine Lumière. Sáb, 20.00 h.
MASCOTAS AL RESCATE
Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP
Cinépolis. Cas: 14.30*, 16.40h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. Cas: 14.20 h
OTRO VIERNES DE LOCOS
Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP
Showcase. Cas: 17.05 h
PARANORMAN (RE 2025)
Animación. Dir: Sam Fell, Chris Butler. SAM 13 años
Showcase. Cas: 16.50, 19.15* (*solo jue)
REPULSIÓN
Con Catherine Deneuve, Ian Hendry. Dir: Roman Polanski. SAM 13 c/reserva
Cine El Cairo. Hoy, 23.00 h
SPRINGSTEEN: MÚSICA DE NINGUNA PARTE
Con Jeremy Allen White, Jeremy Strong. Dir: Scott Cooper. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.30, 20.00, 22.30* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 22.00 h; Sub: 16.50 h
Hoyts. Cas: 18.50, 21.30 h
Las Tipas. Sub: 21.40 h
Nuevo Monumental. Sub: 21.30 h
Showcase. Sub: 14.10, 16.40, 19.20, 22.00 h
SUPER WINGS THE MOVIE: MAXIMUN SPEED
Animación. Dir: Xiaoqing Cai, Cai Dongquin. ATP
Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.00 h
Showcase. Cas 16.10 h
TANGO REAL
Documental. Dir. Anne Berrini, Marcelo Berrini. SAM 18 años.
Cine El Cairo. Vie, 20.30 h
TELÉFONO NEGRO 2
Con Ethan Hawke, Mason Thames. Dir: Scott Derrickson. SAM 16 años
Cinépolis. Cas: 14.45*, 17.30, 20.10, 22.45 h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. 2D Atmos Cas: 15.50, 18.15, 20.40 h
Nuevo Monumental. Cas: 14.50, 17.20, 19.40, 22.00 h h
Showcase. Cas: 14.25, 17.00, 19.35, 22.10 h; Sub: 14.55, 17.30, 20.05, 22.40 h
TRON: ARES
Con Jared Leto, Greta Lee. Dir: Joachim Ronning. ATP c/Ley
Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.10*, 16.50, 19.30 h; 2D Cas: 20.10, 22.50 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. DBOX.3D y 3D Cas: 15.10 h; DBOX 2D y 2D Cas: 17.40, 22.55 h
Las Tipas. 4D.3D Atmos Cas: 14.30, 19.30; Sub: 22.00 h; 2D-4D Cas: 17.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.45 h
Showcase. 3D Cas: 17.25; Cas: 14.00, 16.35, 19.10 h; Sub: 12.00, 14.30, 17.10, 20.55, 22.35 h (*solo sáb y dom)
UNA BATALLA TRAS OTRA
Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn. Dir: Paul Thomas Anderson. SAM 16
Showcase. Sub: 15.30, 19.00, 22.20 h
YO Y LA QUE FUI
Con Adriana Lestido, Florencia Lo Re. Dir: Constanza Niscovolos. ATP
Cine El Cairo. Hoy, 18.00 h; sáb, 22.30 h
Música
BEATMEMO PUB
Oroño 107 bis
New Beats Electro. Hoy, 20.30 h
Ilustrasonico. Dom, 20.30 h
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Coty Hernández. Dom 26 de oct, a las 21 h
C. C. ATLAS
Mitre 645
Piano Man. Show tributo a Billy Joel. Mañana, a las 20
La Meresunda presenta "Una música infinita". Sáb 25 de oct, a las 21 h
LA COMEDIA
Mitre 958
Concierto de los Ensambles de la Escuela Municipal de Música. Los Ensambles de Tango, Percusión, Jazz e Interpretación de canción popular de la Escuela Municipal de Música Juan Bautista Massa ofrecen un concierto de diferentes géneros y estilos musicales. Mié 29 de oct, a las 19 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
Áurico presenta su homenaje a La Máquina de Hacer Pájaros. Hoy, a las 20 (Teatro)
Carlos Casazza Cuarteto. Petit Jazz. Hoy, a las 20 h (Petit Salón)
Ana Suñé grupo presenta su disco «Para sanar». Mañana, a las 21 h (Gran Salón)
Leo Maiello presenta «Te quiero, hasta ahí». Sáb 25 oct, a las 21 h (Teatro)
EL CÍRCULO
Laprida y Mendoza
Pablo Juárez. Presenta su disco Solo canciones (BlueArt Records, 2025). Mar 28 oct, 20.30h
Teatro
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Dady. Monólogos. Mañana, a las 21 h
Salud, Moldavsky y amor. Vie 31 de oct, a las 21.30 h
Cyrano. Una historia de amor que desafía las apariencias. La de un hombre noble y valiente, aunque acomplejado por su enorme nariz, perdidamente enamorado de su prima Roxane. Con Gabriel Goity. Dir: Willy Landin. Vie 7 y sáb 8 de nov, a las 20.30 h
CASA DE CULTURA BARRIO ALVEAR
Lett 4253
Ota. Teatro para bebés. Narra la historia de una tortuga grandota llamada OTA que busca su casa en las profundidades del mar. Mié 29 de oct, a las 10 h.
CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA
Sarmiento y el río
Escritor fracasado. Una adaptación del libro de Roberto Arlt escrita por Marilu Marini y Diego Velázquez, quien también es el intérprete. Sáb 1 de nov, a las 21 h
Ta chapita. De la compañía Urraka. Una obra para toda la familia, hecha con objetos reciclados donde el humor, la música y el asombro nos transportan a un mundo donde todo puede suceder. Dom 16 de nov, a las 17 h
EL CÍRCULO
Laprida y Mendoza
La viuda alegre. Hoy y sáb 25 de oct, a las 20 h
EMPLEADOS DE COMERCIO
Corrientes 450
Historias Bravas. Un grupo de personajes abre las puertas a relatos intensos, desopilantes y profundamente humanos. Cada historia es una ventana a nuestras propias luces y sombras. Dir: Cristian Gato Molina. Mañana, a las 21 h
LA COMEDIAMitre 958
Pintando a Berni. Obra de teatro lúdica y musical para toda la familia. Se cruzan Antonio Berni, el pintor ya adulto, Antonietto, él mismo en su infancia, sus amigos y amigas, su abuela, sus juegos y curiosidades, y también, personajes de su universo, como Juanito Laguna y Ramona Montiel. Dir: Nicolás Cefarelli. Sáb 25 de oct, a las 17 h
Festival de Artes Escénicas El Cruce. Se presentan las obras Living Comedor (danza teatro), dirigida por Andrea Ramos; Velar la noche (biodrama-danza teatro) de Sofia Galliano y Gabi Parigi; PAR (danza contemporánea) de Ana Varela y Rut Pellerano y Que haya insistencia (danza contemporánea) de la compañía Una Constante. Del jueves 30 de oct al sáb 1º de nov.
Othelo (termina mal). Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare en una puesta en escena totalmente despojada de realismo cotidiano. Dir: Gabriel Chamé Buendia. Vie 21 de nov, a las 21 h
LA MORADA
San Martín 771. P.A.
La hija sin cabeza. Actúan Paula Luraschi, Sol Falcón y Ornella Rossi. De Paula Luraschi. Dirección: Luciana Di Pietro. Sábados de oct, a las 21 h.
LA ORILLA INFINITA
Colón 2148
La rota madre que te parió. Una madre, dos hijas, y una relación atravesada por el abandono y las expectativas. Dramaturgia y dirección: Gustavo Guirado. Actúan Claudia Schujman, Anahí González Gras y Natalia Álvarez Dean. Los viernes de octubre, a las 21 h
Presidente Schreber. Obra que está sustentada en los procesos internos y condiciones de búsqueda e investigación desarrolladas en las Máquinas Teatrales, o Máquinas de Improvisar, sistema creado por el maestro, actor, director y dramaturgo: Pompeyo Audivert. Los sáb de octubre, a las 21 h.
Vittorino Pacheco. Una historia de amor y fracasoen clave grotesca. Una propuesta simbólica, desgarrada y profundamente poética. Dir: Gustavo Di Pinto. Los dom de octubre, a las 20 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
Vu, Teatro de Objetos. Mañana, 19 h (Petit Salón)
TEATRO DEL RAYO
Salta 2991
Comando geronte. Actúan Evangelina Bruno y Tito Gómez. Dirección: Miguel Franchi. Asistencia de Dirección: Soledad Hernández. Compañía Eternos debutantes. Sábados de oct, a las 21 h.
Todo terminará para navidad. Sesenta y seis minutos antes de Nochebuena… Una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas comunicantes presentan el estado actual de una sociedad signada por el absurdo, la locura, el pensamiento errático y la indiferencia. Vie 24 y 31 de oct, a las 21 h
TEATRO DE LA MANZANA
San Juan 1950
Habitación 3. Tres obras breves que transcurren en un mismo escenario. 𝗔𝗽𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝗽𝘀𝗶𝘀: Eva Ricart y German Lucatti. Dir. Sofía Di Palma. 𝗔𝗹𝘁𝗼 𝘃𝗶𝗮𝗷𝗲 𝗮𝗺𝗶𝗴𝗮: Ariana Favaretto y Camila Hidalgo Solis Dir. Sofía Di Palma. 𝗧𝗲 𝗲𝘀𝗰𝘂𝗰𝗵𝗼 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝗰𝗼 𝗹𝗲𝗷𝗼𝘀: Sofia Di Palma. Dir. Sandra Majic. Sáb 25 de octubre, 21 hs.
TEATRO MATEO BOOZ
San Lorenzo 2243
Escenario: El Desconcierto. Rodolfo, el aclamado director responsable de los musicales y espectáculos más ovacionados de la ciudad, se enfrenta a un desafío inesperado que amenaza con desestabilizarlo por completo. Sáb 25 de oct, a las 20.30 h