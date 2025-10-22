El Consejo Superior de la UBA, por medio de una resolución, encomendó al rector Ricardo Gelpi a demandar al Poder Ejecutivo ante la justicia para exigir la "inmediata implementación efectiva" de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), que el Gobierno nacional promulgó esta semana, pero que anticipó que no aplicará hasta que el Congreso "determine las fuentes de su financiamiento".
Milei, al banquillo por la educación universitaria
La UBA llevará a juicio al Gobierno por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario
El Consejo Superior considera que la no ejecución de esta norma, ya anunciada por el Poder Ejecutivo, es un ataque directo contra la universidad pública, ya que atenta contra la operatividad de las casas de estudio y, de forma directa, contra los bolsillos de los trabajadores del sector.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.