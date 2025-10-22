El Consejo Superior de la UBA, por medio de una resolución, encomendó al rector Ricardo Gelpi a demandar al Poder Ejecutivo ante la justicia para exigir la "inmediata implementación efectiva" de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), que el Gobierno nacional promulgó esta semana, pero que anticipó que no aplicará hasta que el Congreso "determine las fuentes de su financiamiento".  