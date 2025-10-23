FRANKENSTEIN 7 puntos

(Estados Unidos/México, 2025)

Dirección y guion: Guillermo del Toro.

Duración: 149 minutos.

Intérpretes: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Christoph Waltz,

Felix Kammerer, Charles Dance.

Estreno en salas de cine y disponible en Netflix a partir del 7 de noviembre.

La inmortal obra de Mary Shelley ha disfrutado y sufrido infinitas adaptaciones cinematográficas. Cada una de esas versiones –las fieles y las libres, las potentes y las humillantes, las malas, las buenas y las feas– han tomado elementos de la novela para construir, como el famoso barón con la criatura, su propio Frankenstein. Caía de maduro que el mexicano Guillermo del Toro intentaría en algún momento moldear su propio Prometeo moderno, habida cuenta de que varias de sus películas previas incorporaban elementos temáticos de ese relato seminal de la ciencia ficción y el fantástico. Su Frankenstein –que pasará fugazmente por algunas salas de cine antes de desembarcar en Netflix, su ámbito natural– es vorazmente gótico y fatalmente romántico en la acepción más literaria de esa palabra, carece de héroes o villanos clásicos y es relativamente fiel a la obra de origen, secuencias en la profundidad de los hielos árticos incluidas. Es, también, como muchos de sus largometrajes, un triunfo del diseño de producción puesto al servicio del relato.

La historia es la de siempre: el doctor del título, obsesionado con crear vida a partir de la muerte, le da existencia a un ser construido con órganos, carne y huesos de origen cadavérico. El Frankenstein de Oscar Isaac es un hombre con traumas familiares, un joven decidido a sobrepasar el renombre de su padre, galeno como él, con quien durante la infancia mantuvo un vínculo basado en el rigor extremo, la severidad y una pizca de brutalidad. Eso y la muerte de la madre durante el parto del hermano, otro signo de la fatalidad que ha dejado una marca indeleble. Es el encuentro con un mecenas dispuesto a poner toda la carne en el asador para solventar los gastos del experimento (otro colorido papel del vienés Christoph Waltz) lo que transforma el sueño en realidad. El hombre es además el padre de Elizabeth, la novia del hermano de Victor, pulcro pespunte narrativo que habilita la subtrama secundaria más relevante de esta versión del mito: el vínculo entre la bella y la bestia, concepto que del Toro viene reelaborando en varias de sus películas, sobre todo en La forma del agua.

El personaje interpretado por Mia Goth es esencial a la trama, aunque ocupe un espacio relativamente breve. Es ella quien logra establecer, casi de inmediato, una relación de empatía con ese ser enorme, extraño y primitivo que Jacob Elordi encarna bajo varias capas de maquillaje, alejado de la cuadratura de Jack Pierce para el clásico de 1931 o la horrible deformidad de Christopher Lee en la encarnación de 1957. Este Frankenstein 2025 es un patchwork de pieles de diversa coloración, un ser abandonado por su creador luego de una serie de inexorables malentendidos. Un monstruo que lo es sólo en apariencia, un ente condenado a vagar por el mundo maldecido por una inmortalidad que no pidió ni deseó. Un ser con fuerza sobrehumana capaz de entender y abrazar la bondad y el cariño. Y, como ocurría en la novela, luego de un curso intensivo con un comprensivo anciando ciego, de leer y escribir. Por lo tanto, de pensar y ser consciente de su propia existencia. Ergo, algo muy parecido a un ser humano.

Dejando de lado desde un primer momentos los resortes del cine de terror, el director de El laberinto del fauno, Titanes del Pacífico y la versión animada de Pinocho (otra criatura no humana, pero dueña de una mente y un espíritu equiparables) erige un relato deudor de ciertas técnicas decimonónicas –la división en capítulos, que hacen las veces de raccontos personales, remiten indirectamente a la novela epistolar– con el pie apoyado en el acelerador de la tragedia como concepto narrativo y filosófico. Más allá de algunos excesos digitales (imperdonables esos lobos que rompen por completo la ilusión) y del ostensible encandilamiento con el gótico como tótem visual, que por momentos amenaza con devorarse a los personajes y la trama, esta reversión romántica y revisionista del clásico de Shelley posee un “alma” rectora, una pasión por la historia y su relevancia a dos siglos de su publicación original, y por esa razón funciona.