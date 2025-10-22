Dicen que los futbolistas piensan con los pies, pero a veces, cuando hablan, nos dejan joyas inolvidables. Hoy les traemos un desafío que separa a los cracks de los... bueno, de los que hablaron de más. Lanzamos 15 frases épicas, ridículas, o simplemente raras dichas por futbolistas y algún que otro “colado”. Vamos a ver si reconocés a los "poetas" o “filósofos” del vestuario. Las respuestas, como siempre, te esperan al final. ¡A jugar!
1) “Toqué a Messi para asegurarme de que es un ser humano”
a) Gianluiggi Buffón
b) Andrea Pirlo
2) “No es cierto que me haya acostado con seis Miss Mundo. Solo fueron tres”
a) Frank Ribéry
b) George Best
3) “Cuando me probé en Central, jugué 20' y me dijeron 'te llamamos', pero nunca me pidieron el número. Ahí me avivé de que el fútbol no era lo mío. Tengo dos problemas para jugar: uno es la pierna izquierda ¿El otro? La derecha".
a) Roberto Fontanarrosa
b) Alberto Olmedo
4) "Mi padre me dijo que era mejor aprender a dominar la pelota descalzo, porque así tendría mayor sensibilidad. Le prometí que lo haría como ningún otro. Lo que realmente pasaba era que no tenía dinero para comprarme botines".
a) Garrincha
b) Ronaldinho
5) “Jugamos como nunca y perdimos como siempre”
a) Alfredo Di Stéfano
b) Toto Lorenzo
6) "Sigo siempre una frase de mi amigo Nelson Vivas: 'Solo en el diccionario éxito está antes que trabajo'".
a) Cholo Simeone
b) Germán Burgos
7) "El éxito es deformante, relaja, engaña, nos vuelve peores, nos ayuda a enamorarnos excesivamente de nosotros mismos. El fracaso es todo lo contrario, es formativo, nos vuelve sólidos, nos acerca a las convicciones, nos vuelve coherentes".
a) Alejandro Sabella
b) Marcelo Bielsa
8) “Desde que me acuerdo, tengo una pelota en los pies”
a) Diego Maradona
b) Ricardo Bochini
9) “Me escapé de Boca para jugar en River”
a) Sergio Berti
b) Oscar Ruggeri
10) "El fútbol es fácil: los del mismo color de camiseta se la pasan entre ellos y le patean al arquero que no desayunó con nosotros. Mirá qué fácil".
a) Cesar Luis Menotti
b) Carlos Salvador Bilardo
11) “Alex Ferguson es el mejor técnico que he tenido a este nivel. Bueno, realmente es el único entrenador que he tenido a este nivel.”
a) David Beckham
b) Henrik Larsson
12) "Cornudo puedo ser, pero pecho frío no, ¿eh?"
a) Chacho Coudet
b) Mostaza Merlo
13) “Perdimos, porque no ganamos”
a) Carlos Tevez
b) Ronaldo
14) "El árbitro vio mi cuerpo, se puso celoso y me amonestó"
a) Dibu Martínez
b) Mario Balotelli
15) "Lo menos que puede hacer Macri es pagarse un asado"
a) Juan Román Riquelme
b) Diego Maradona
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Solución:
Son respuestas “a” las frases 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 y 15
Son respuestas “b” las frases 2, 4, 7, 10, 13 y 14