Milo J sigue sumando hitos a su carrera. Con tan solo 18 años, el joven artista, oriundo de Morón, subió al escenario del Movistar Arena por primera vez y cantó "Luciérnagas", una de las canciones de su último álbum que interpreta junto a Silvio Rodríguez. La presentación se dio en el marco del tercer show de Rodríguez en el estadio del barrio porteño de Villa Crespo.





Cabe destacar que el artista cubano realizó una colaboración en el último álbum que lanzó Milo J, La Vida era más corta y que alcanzó el Top 5 Global de Spotify en su primera semana.

Milo J se encuentra atravesando un gran momento profesional, agotó su primer show en Vélez, que será el próximo 18 de diciembre con 60 mil entradas vendidas, y anunció la segunda fecha el 19 de diciembre. Se convirtió así en el artista más joven en conquistar Vélez.

Rompiendo récords

Por otro lado, el nuevo álbum de Milo J, La Vida era más corta, irrumpió en la escena internacional con fuerza, debutando en el Top 5 Global de Spotify y consolidando al joven como una de las voces más singulares y visionarias de la nueva generación argentina.

Se trata de un viaje musical de 15 canciones directo a las raíces argentinas con una estética moderna y colaboraciones impactantes como Mercedes Sosa y Silvio Rodriguez, Trueno y Soledad, entre otros.