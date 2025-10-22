El ministro de Economía, Luis Caputo, clamó ante empresarios que acompañen a La Libertad Avanza en la próxima elección porque, según el funcionario, lo mejor está por venir. Como la luz al final del túnel, aseguró que la clave para “destrabar la economía” será “quitarle las trabas al sector privado” y avanzar con un nuevo ciclo de reformas estructurales. “Esta fue la primera etapa, ordenar la macro. Ahora vamos por la segunda etapa” y conseguirlo implica que “vamos a necesitar mayor gobernabilidad y para eso es muy importante el voto”, mendigó este miércoles, entre los aplausos del auditorio en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Desde el escenario y sin sonrojarse volvió a culpar al “kirchnerismo” de la situación catastrófica que atraviesa el país, cuyo ciclo de endeudamiento arrancó durante la gestión de Mauricio Macri con él a cargo de Finanzas y se profundizó en la actualidad cuando el propio Caputo desplegó la misma fórmula. Sin bien aseguró que trabaja “por la patria” no aclaró de qué país y pareciera repetir un mantra: beneficiar a mis colegas especuladores. Bicicleta financiera y carry trade mediante el resultado está cantado.

"Nunca dijimos que iba a ser un camino fácil”, se excusó en su alocución y rogó que les den otra chance. Un poco de subestimación hubo cuando expresó que llegarán inversiones inimaginables, que mantendrá el esquema de bandas cambiarias acordado con el FMI y que el Gabinete económico no se tocará.

"Les pido por favor que abran los ojos y entiendan que esta elección es mucho más importante de lo que se cree y el que piense distinto, no cometan ese error muchachos, es importantísimo que el voto que no vaya al kirchnerismo vaya a La Libertad Avanza. Después en 2027 vemos", insistió tratando de encontrar complicidad entre un público que -aunque se beneficie durante los gobiernos peronistas- generalmente tiene ideas contrarias y le “tema al populismo”.

Las bandas

El dólar oficial perforó el techo de la banda y en las últimas 48 horas quedó clavado en 1.515 pesos. Con el esquema quebrado, incluso pos salvataje del Tesoro norteamericano que no para de comprar pesos, el funcionario continúa en la misma línea discursiva.

“Vamos a mantener el esquema de bandas independientemente del resultado porque hoy tenemos un Banco Central muy bien capitalizado, unos fundamentos sólidos y porque la verdad tenemos un tipo de cambio que está en un nivel absolutamente razonable”, señaló.

Los datos, que también conoce el FMI y sufre el sector privado, van al revés. El Fondo exige en cada oportunidad que Argentina acumule reservas “cueste lo que cueste”. Los empresarios dicen que los costos en dólares no cierran y cedieron rentabilidad.

Equipo que pierde

Caputo confirmó que con el resultado puesto luego de los comicios seguirá siendo ministro, adelantó que no cambiará a nadie en el equipo y calificó a Milei como un hermano.

“No debe haber habido en la historia de Argentina una relación como la de Javier conmigo, desde cómo pensamos, cómo analizamos las cosas, hasta el afecto personal, hoy ya tenemos, como él me dice ‘hermandad’”, describió y se mostró indignado porque “todos los días me renuncian, es insólito”.