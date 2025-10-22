Este miércoles, la NFL confirmó que Bad Bunny será el artista principal del medio tiempo del Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La decisión, anunciada en septiembre, generó críticas del presidente Donald Trump y algunos de sus seguidores, pero la liga se mantiene firme en su postura.

“Está muy bien pensado. No creo que hayamos seleccionado a un artista sin recibir críticas. Es bastante difícil hacerlo cuando hay cientos de millones de personas viéndolo”, aseguró Roger Goodell, comisionado de la NFL. Y agregó: “Él entiende la plataforma en la que se encuentra, y creo que será un momento emocionante y de unidad”.

Ante este panorama, al ser consultado Trump declaró que “nunca había oído hablar” de Bad Bunny y calificó su elección como “una locura”. La NFL, en cambio, defendió al cantante por su popularidad mundial y su influencia en la comunidad latina, señalando que el espectáculo de medio tiempo busca entretener y unir a millones de espectadores.

Seguridad y presencia de Migraciones

La presencia del cantante también genera debates sobre seguridad. Corey Lewandowski, asesor de la Secretaría de Seguridad Nacional, indicó que agentes de Migraciones estarán presentes en el evento, lo que preocupa a quienes temen redadas durante el Super Bowl. Bad Bunny había evitado incluir Estados Unidos en su última gira por temor a estos operativos.

A pesar de la polémica, la NFL confía en que el show será un éxito, destacando el valor de la diversidad cultural y el impacto global del artista, reforzando que el medio tiempo del Super Bowl no solo es un espectáculo musical, sino un espacio de encuentro y visibilidad para diferentes públicos.

Seguí leyendo: