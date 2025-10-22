Entre diciembre de 2023 y octubre de este año, la canasta de servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) se incrementó un 514 por ciento, es decir, se multiplicó por seis. Algunos servicios, como el transporte público, registraron alzas de casi un 900 por ciento, según cálculos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet).

Estos aumentos responden a la política de “sinceramiento tarifario” implementada por el gobierno de Javier Milei, particularmente durante el primer año de gestión. La quita de subsidios afectó con mayor fuerza a los usuarios de clase media, que absorbieron buena parte del ajuste en los precios regulados.

Según el mismo observatorio, el incremento en la canasta de servicios básicos —agua, electricidad, gas y transporte— implica que un hogar que en noviembre de 2023 destinaba 50.000 pesos mensuales a esos gastos hoy debe afrontar alrededor de 300.000 pesos.

Este salto explica las dificultades crecientes de los sectores medios para llegar a fin de mes y el aumento del endeudamiento familiar. Los ingresos, que no crecieron al mismo ritmo, obligan a las familias a destinar una proporción cada vez mayor de sus recursos al pago de servicios, reduciendo el margen para otros consumos esenciales.

Mientras las tarifas de los servicios públicos subieron más del 500 por ciento en 22 meses, el índice de inflación trepó 171 por ciento, según el seguimiento que realiza el Observatorio de Tarifas y Subsidios. El servicio de agua se incrementó en el mismo período 376 por ciento; la energía eléctrica, 228 por ciento; el gas natural, 913 por ciento y el transporte, 852 por ciento. La mayoría de esos incrementos se produjeron durante el primer año de gestión de Milei, en tanto que en lo que va de 2025, la canasta de servicios se desaceleró con fuerza fruto de los esfuerzos que hace el Gobierno para contener el alza del índice de inflación.

En octubre de 2025, el costo de la canasta total de servicios se incrementó 26 por ciento interanual mientras el índice general de precios aumentó un 31 por ciento en el período, advierten desde el Observatorio. El incremento interanual más importante fue en el boleto de transporte, con un aumento del 36 por ciento respecto a octubre de 2024, es decir, por encima del IPC estimado. Por otra parte, el gasto en agua y energía eléctrica aumentaron 18 y 16 por ciento respectivamente en términos interanuales.

En el Amba se pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren solo el 50 por ciento de los costos, mientras que el Estado se hace cargo del 50 por ciento restante, informaron desde el IIEP. Mientras los sectores medio pagan casi todo el monto, los más humildes que viven en asentamientos precarios son subsidiados.

Impacto por grupos sociales

Según el Observatorio “la adopción por parte del gobierno de Javier Milei de una política de sinceramiento tarifario inmediatamente después de asumir en diciembre de 2023, pegó en la línea de flotación de los sectores medios del Amba, que en buena medida venían siendo subsidiados por los usuarios del interior del país”.

Mientras que “se debe tener en cuenta que en el caso de los sectores más postergados que viven en villas o asentamientos, el servicio de electricidad está subsidiado”. El acceso a ese tipo de barrios populares suele tener un gran medidor central y, todos los meses, el gobierno de la provincia de Buenos Aires o el de la Ciudad le pagan a los distribuidores el costo de esa energía. Eso incluye, por ejemplo, a las distribuidoras de electricidad Edesur y Edenor, y las de gas Metrogas y Naturgy.

Por el contrario, otro grupo etario al que las subas de tarifas golpean con fuerza en los presupuestos son los jubilados con casa propia —existen cientos de miles en el Amba y muchos viven solos—, quienes deben afrontar el costo de los aumentos a pleno.