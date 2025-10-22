Estela de Carlotto celebró sus 95 años y recibió múltiples muestras de amor y reconocimiento por su incansable búsqueda. “La vida, en sí, es una lucha”, señaló la presidenta de Abuelas, institución que cumple 48 años de historia. Desde el organismo de derechos humanos recordaron que han tenido enormes logros —140 restituciones de identidad—, pero que todavía falta encontrar a cientos de personas que desconocen su verdadero origen. “No olvidamos, no nos resignamos, no bajamos los brazos. Y la memoria, como canta León, estalla hasta vencer”.

Temprano, a las nueve de la mañana, Cristina Fernández de Kirchner saludó a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo desde su cuenta de X. Publicó una foto que se habían tomado el día anterior, cuando Estela de Carlotto la visitó en el departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria.

“Vino a visitarme. La serenidad y calidez que transmite fue algo que me llamó la atención. Supo transformar su pérdida y su dolor en una obra colectiva y reparadora”, escribió CFK. “Sin lugar a dudas, Estela es una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país”.

En 1977, Estela de Carlotto sufrió el secuestro de su marido —quien recuperó la libertad, pero con graves secuelas para su salud— y de su hija mayor, Laura Carlotto. Gracias al testimonio de una sobreviviente, Estela supo que Laura estaba embarazada.

Dejó su carrera como directora de una escuela para dedicarse de lleno a la búsqueda de su hija y de su nieto. Se sumó a las Abuelas poco tiempo después de su fundación. El 5 de agosto de 2014, Estela finalmente encontró a su nieto tras décadas de búsqueda.

“Para mí es haber encontrado un tesoro”, dijo en una entrevista con El Destape Radio. En la tarde del miércoles, Estela festejó su cumpleaños en La Plata. Su nieto Ignacio Montoya Carlotto compartió en redes sociales un video de ambos bailando El día que me quieras.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también saludó a la presidenta de Abuelas en su cumpleaños. “Que el Día Nacional por el Derecho a la Identidad coincida con tu cumpleaños más que una coincidencia es un acto de justicia con todo lo que representa tu lucha junto con las Abuelas”, escribió.

El senador Eduardo “Wado” de Pedro, que había estado días atrás de visita en la Casa de las Abuelas, también envió sus cariños a Estela. “Ejemplo de amor, coraje y perseverancia, su lucha nos enseñó que la verdad siempre encuentra su camino y que la memoria se defiende todos los días. Gracias por inspirar a generaciones enteras a no rendirse jamás”, escribió en X.

Jorge Taiana, primer candidato de Fuerza Patria para la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires, no quiso perder la oportunidad de hacerle llegar sus mejores deseos a la presidenta de Abuelas. "Gracias por tu lucha incansable para encontrar a los nietos y construir una sociedad con identidad, memoria, verdad y justicia", escribió el excanciller.

“Gracias por devolvernos la posibilidad de saber nuestra historia”, posteó Horacio Pietragalla Corti, exsecretario de Derechos Humanos de la Nación y uno de los nietos restituidos por las Abuelas. También la saludó Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña y otra de las nietas que recuperaron su identidad. “Que todo el amor que nos das te abrace hoy y cada día”, escribió ella.

Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos recordaron que el Día por el Derecho a la Identidad se celebra en conmemoración de la creación de Abuelas. En ese sentido, su titular, Matías Moreno, les agradeció por estos 48 años de búsquedas y encuentros.

Desde el organismo difundieron una declaración en la que señalaban que, en plena ola negacionista, el discurso de la impunidad se reactualiza. “Reafirmamos la urgencia de encontrarlos a todos y a todas, y también a sus hijas e hijos —los y las bisnietas de las Abuelas—, para que las familias que la dictadura sumió en la incertidumbre de la búsqueda puedan empezar a sanar las heridas”, señalaron.

El gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel convirtió a Abuelas de Plaza de Mayo —y a Estela en particular— en un blanco de sus ataques. La administración desmanteló la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) --encargada de buscar a los nietos y a las nietas-- y buscó cercenar la autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

“En un contexto durísimo, con un gobierno nacional cuyas únicas políticas públicas son la crueldad y la represión, nuestra asociación ha respondido fortaleciendo sus lazos institucionales con provincias, municipios, sindicatos y organizaciones del país y del exterior. La ciudadanía comprometida con la Memoria, la Verdad y la Justicia también ha sido un sostén fundamental, brindando su apoyo para que Abuelas pueda continuar su trabajo. Mención especial merecen los y las parlamentarias que han defendido el Banco Nacional de Datos Genéticos de los embates del Ejecutivo”, destacaron.

Y dejaron un mensaje de futuro para una búsqueda que está más vigente que nunca: “Abuelas transita, desde hace tiempo, un recambio generacional. Nietos y nietas restituidos, hermanos y hermanas que buscan, tías y tíos han ido asumiendo gradualmente funciones y responsabilidades. Hoy la continuidad de la lucha está garantizada, como lo planificaron, con inteligencia, las Abuelas. Aun así, seguimos necesitando todo el respaldo posible: donaciones, difusión, información, cada aporte es importante”, concluyeron.