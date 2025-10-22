"Ayer nomás", en mayo pasado, Huracán jugaba la final del campeonato ante Platense y Central Córdoba le sacaba un empate de local a Flamengo que lo hacía soñar con octavos de final en la Copa Libertadores. Cinco meses después, aquella realidad parece historia antigua. Y no necesariamente porque el presente de ambos sea catastrófico. Sobre todo por el lado santiagueño.

Este miércoles se enfrentaron en el Palacio Ducó en un partido al que llegaban con sólo dos puntos de diferencia y del que terminaron distanciados por diez puestos en la tabla de posiciones. Cosa de la parejísima Zona A del Torneo Clausura, ahora liderada por Central Córdoba (21 puntos) gracias a su 1-0 en cancha del Globo, que fue muy silbado por sus hinchas y quedó 12º (16 unidades).

El Ferroviario hizo la diferencia apenas pasada la media hora de juego con una acción digna de tutorial. Podría titularse: "¿Cómo transformar una recuperación en campo propio en gol con apenas cuatro toques?". Aunque el gol lo marcó Fernando Martínez y el centro lo mandó Matías Perello, el protagonista de la jugada fue Leandro Heredia. El atacante, generoso en la marca, recuperó, descargó, fue a buscar la devolución y abrió con Perello, quien no tuvo más que mandarla al área para la llegada del goleador.

Por Huracán, no se puede decir que no lo intentó. Lo hecho por el equipo de Frank Kudelka fue bastante mejor que los miles de silbidos que se llevaron durante toda la noche, con un par de cantitos de "jugadores..." incluidos, al final de la primera parte y a mediados de la segunda. Es que aunque mantuvo a las figuras del equipo en el semestre pasado, desde la eliminación en Sudamericana ante Once Caldas todo fue en picada por Parque Patricios. La racha vigente es de un triunfo en los últimos nueve y apenas un gol en los últimos siete. De todos modos, hay esperanza: a falta de tres fechas, está a sólo dos puntos del último clasificado a octavos de final en el Clausura y también a dos del último en meterse en copas en la tabla anual. En ambos casos ese equipo es Tigre.



