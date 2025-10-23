Desde Imbabura, Ecuador.

La comunidades kichwas de Imbabura en Ecuador continúan (continuamos) en resistencia para la derogación del decreto 126 que elimina el subsidio al diésel. Desde el 22 de septiembre, los pueblos y nacionalidades originarias estamos en un paro nacional indefinido amparados en el derecho a la protesta social y pacífica. La respuesta del gobierno de Daniel Noboa ha sido la represión y criminalización que ha provocado la muerte de 3 comuneros, decenas de heridos de gravedad, 12 detenidos por supuesto terrorismo, al que se suman cientos de detenciones arbitrarias resultado de una política de intimidación.

Hasta el día de hoy Imbabura está monitoreado con helicópteros de la fuerza pública. A pesar del luto y el dolor por la represión, las bases comunitarias continúan en diálogo y resistencia. Aún cuando la convocatoria nacional de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) se ha mostrado débil, varias comunidades de la sierra andina y amazónica del Ecuador se han manifestado en defensa de una vida digna como los pueblos amazónicos de Sucumbíos y Orellana; los pueblos Waranka, Kañari, Saraguro, Kitu Kara, Kayambi, Otavalo, Cotacachi, Imantag, Natabuela, Karanki y el pueblo afroandino en la sierra. El epicentro se ha mantenido en los cantones de Otavalo y Cotacachi.

En este contexto, el martes 14 de octubre la ciudad de Otavalo amaneció con un bombardeo de militares y policías después de que el Gobierno de Daniel Noboa anunciara como pretexto la llegada de un convoy humanitario. Desde la mañana del 14 iniciaron con la represión a los manifestantes. Las comunidades kichwas sufrieron el abuso de poder y desmedido de la fuerza pública, fueron gravemente heridos con bombas lacrimógenas, perdigones y disparos de arma de fuego directos hacia el cuerpo. De acuerdo a varios testimonios de las brigadas de salud, en cada disparo al pueblo, había un herido.

Cada una de las brigadas voluntarias de salud presentes atendieron y dirigieron a las casas de salud alrededor de 20 a 60 personas kichwas por impactos de perdigones en el cuerpo, quemaduras, heridas mortales, laceraciones, músculos y fracturas expuestas, heridas en los ojos, cabeza, impactos de bala, sin contar a las personas con asfixia y trauma por los gases lacrimógenos. En varias casas de salud, la policía irrumpía e impedía el acceso a la atención médica urgente y los detenía. Por esta razón se enviaba a las víctimas a casas de salud fuera de la ciudad. También se reportaron más de 30 personas kichwas detenidas arbitrariamente incluyendo el ingreso a domicilios para arrestar. Lo que ocurrió el 14 de octubre fue una masacre, y la criminalización de la protesta, una violación de lesa humanidad, una represión dirigida al pueblo indígena ejecutado por orden del gobierno blanco burgués colonial y racista de Noboa.

Durante este mes de paro nacional, lastimosamente, no se ha visto un claro liderazgo nacional de la dirigencia de la CONAIE. En Imbabura han sido las bases comunitarias y organizativas del pueblo kichwas que han estado en la primera línea. Una vez más somos los kichwas poniendo el cuerpo. Esa base comunitaria en Imbabura lo conforman los cuerpos racializados; hombres kichwas albañiles, jornaleros, agricultores, artesanos, personas jóvenes. También están presentes las mujeres agricultoras, cuidadoras, artesanas, familias que trabajan el día a día para llevar la comida a sus hogares. Nuestros cuerpos han sido criminalizados y son los que han tenido menos oportunidades de acceso a derechos.

Los nombres de Efraín Fuerez, José Guamán, Rosa Paqui que murieron tras la represión de un estado asesino, son cuerpos que históricamente las estructuras de poder ha violentado, los ha ubicado en el último escalón de la jerarquía social. Es tan injusto que sean esos mismos cuerpos que deban alzar la voz para enseñar al resto de la población la pedagogía de la lucha por la vida digna. Quienes ponen el cuerpo no solo son albañiles, artesanos, trabajadores, estudiantes, sino que son los cuerpos más vulnerables pero con grandes enseñanzas de lucha. Por lo tanto, no es suficiente decir que son cuerpos kichwas, que son cuerpos racializados, sino cuerpos atravesados por la historia de pobreza, la precariedad en la educación, salud, vivienda, alimentación, trabajo.

¿Es justo que solo estos cuerpos estén en la primera, segunda y tercera línea? ¿Por qué naturalizar la resistencia solo de las comunidades rurales kichwas? Ha pasado un mes para que el gobierno se siente al diálogo sin un compromiso claro de sus acuerdos. Mientras el pueblo llora por nuestros muertos, las familias no tienen para comer y se endeudan con la salud de los heridos a causa de la represión del gobierno, las familias quedan con un gran dolor; y las ciudades escupen su racismo puro sobre nuestros cuerpos afligidos.

Es importante que desde las bases comunitarias y las dirigencias se pueda trabajar en nuestro tejido social, y reforzar el sentido de ayllu (Sentido comunitario). Trabajar hacia adentro. Los profesionales kichwas, jóvenes, universitarios, artistas, personas con conciencia, necesitamos unirnos para seguir encendiendo el fuego de lucha que nos enseñaron nuestros líderes sociales. Y también lo que nos enseñaron nuestros abuelos y abuelas sobre el cuidado del grano de maíz, la tierra, la vida, resistir desde nuestros saberes e identidades desafiando al neoliberalismo que nos está cooptando.

No nos acostumbremos a escuchar “el paro de los indígenas” romantizando o enviando mensajes esencialistas de la lucha de los pueblos, necesitamos poner el cuerpo, ser hacedores, transformadores, necesitamos que se denuncie el racismo, que se denuncie el etnocidio neoliberal. Que se libere a nuestros compañeros detenidos. Que pare la represión. Una respuesta a los heridos. Que se reparen nuestros derechos vulnerados y tener una vida digna.

*Comunera Kichwa de Imbabura, Ecuador. Escritora, investigadora, columnista bilingüe. Escribe desde el género, la interculturalidad y la plurinacionalidad.