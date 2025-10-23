El maestro del terror vuelve a la carga. It: Welcome to Derry, la nueva serie precuela de HBO Max, promete impactar a los aficionados del género con su ambiente perturbador y una trama que profundiza en los orígenes del miedo en el Derry de los años ‘60.

Los seguidores del universo de Stephen King esperan con gran expectación el estreno, previsto para el 26 de octubre, justo a tiempo para Halloween.

Un nuevo origen en la historia del terror

La serie llega después del enorme éxito de sus predecesoras en la gran pantalla, It e It: Capítulo 2, ambas dirigidas por Andy Muschietti. Estas películas redefinieron el cine de terror moderno al adaptar la novela original de Stephen King, publicada en 1986. En esta ocasión, el guion y la producción de It: Welcome to Derry se remontan a la década de 1960, mucho antes de los eventos que ya conocemos.

Esta nueva entrega promete desafíos aun mayores para los residentes de Derry, quienes se enfrentarán a horrores convincentes en una atmósfera cargada de la tensión social y política característica de esa época.

El respaldo de King: un aval crucial

Quienes están familiarizados con la obra de King saben que su aprobación no se otorga a la ligera. Aunque se basan en sus escritos, no todas las adaptaciones han contado con su beneplácito.

Sin embargo, el autor ha expresado su entusiasmo con el desarrollo y los primeros episodios de It: Welcome to Derry. Su valoración positiva eleva las expectativas sobre este proyecto, que marca el regreso del reconocido actor Bill Skarsgård en el papel del temible Pennywise.

Expectativas y promesas para la audiencia

La serie también presenta un elenco diverso y talentoso, que incluye a Taylour Paige, Jovan Adepo y Madeleine Stowe. Esta diversidad no solo refuerza las actuaciones, sino que también enriquece las historias que se entrelazan en la narrativa oscura de Derry.

Además, al ubicarse en un período histórico más distante, la serie ofrece una perspectiva novedosa que no solo intenta asustar, sino también invitar a la reflexión sobre las sombras del pasado. It: Welcome to Derry encuentra en esta anticipación el terreno ideal para consolidarse como un éxito en el catálogo de HBO Max. La expectativa general es tangible y todo indica que no defraudará ni a los fans ni a los nuevos seguidores del legendario escritor.

